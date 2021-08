Heinz übernimmt fünf Auszubildende

Alle fünf Auszubildende werden nach erfolgreich bestandener Ausbildung übernommen. „Trotz der schwierigen Umstände während der Corona-Pandemie haben alle fünf die Hürden ihrer Ausbildung mit Bravour gemeistert. Wir sind stolz darauf, diese jungen Talente bei ihrem Berufseinstieg begleiten zu dürfen, gegenseitig voneinander zu lernen und ihnen auch in Krisenzeiten einen sicheren Arbeitsplatz bieten zu können. Die dauerhafte Bindung an unsere Mitarbeiter und deren Erfahrung – oft über Jahrzehnte hinaus – ist uns schon immer ein besonderes Anliegen und macht unser Unternehmen im Wettbewerb so stark – für uns und unsere Geschäftspartner“, so Otto Heinz, Geschäftsführer der Heinz Gruppe.

Mit besonderem Erfolg konnte Louisa Daimer aus Wang ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement abschließen. Die 19-Jährige erhielt von der IHK die Bestnote und wurde außerdem als eine von neun Auszubildenden mit dem Staatspreis geehrt. Seit dem 01.07.2021 arbeitet Frau Daimer nun bei Heinz als Sachbearbeiterin in den Fachbereichen Einkauf und Personalwesen. Ebenfalls als Kaufmann im Büromanagement übernommen wurde Manuel Tahedl aus Altfrauenhofen. Der 20-Jährige arbeitet bereits seit Juli im Fachbereich für Fuhrmanagement.

Zeno Schmid, Andreas Schweiger und Maximilian Mirlach absolvierten erfolgreich die Ausbildung zum Kfz.-Mechatroniker/Nutzfahrtechnik. Der 19-Jährige Maximilian Mirlach wurde bereits zum 04.02.2021 als Geselle übernommen. Andreas Schweiger (18) und Zeno Schmid (19) arbeiten ebenfalls seit Juli als Gesellen.