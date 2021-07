Wettbewerbsvorteile in der Abfallwirtschaft

Die entwickelten Anwendungen sollen dabei helfen, das Management, den Transport, das Recycling sowie die Entsorgung verschiedener Abfallströme über internationale Grenzen hinweg effizienter zu gestalten. Zu den Apps gehörten eine native mobile Anwendung für die Abfallsammlung sowie eine digitale Lösung, die per eingescannter QR-Codes die gesamte Abfallentsorgungskette verfolgen kann. Weitere mit Mendix entwickelte Lösungen ermöglichten Indaver die visuelle Planung der Abfallverwertung und Optimierung der Dokumentenflüsse, um sicherzustellen, dass gefährliche Abfälle in europäischen Ländern gemäß der jeweiligen nationalen Vorschriften behandelt werden, darunter Deutschland, Belgien, die Niederlande, Irland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien.

Indaver verarbeitet Industrie- und Kommunalabfälle für Kunden in ganz Europa. Dabei reicht die Bandbreite an Leistungen von geschlossenen Kreisläufen für das Abfall-Recycling bis hin zu Verbrennungsanlagen mit Energierückgewinnung für Abfälle, die nicht wiederverwendet werden können. Das Unternehmen hat einen Jahresumsatz von 540 Millionen Euro und wickelt mehr als 200.000 Abfalltransporte pro Jahr ab. Aufgrund der strengen Vorschriften auf dem Abfallmarkt wollte Indaver die eigenen digitalen Geschäftsprozesse verbessern und wandte sich dafür an Mendix.

Gemeinsam mit dem Mendix-Partner Mendify wurde bei Indaver ein Kompetenzzentrum geschaffen, um optimal mit der Arbeit auf der Mendix-Plattform starten zu können. Gleichzeitig wurde eine SAP-Backend-Integration konfiguriert. Um sicherzustellen, dass die zu erstellenden Apps auch wirklich die richtige Lösung für das jeweilige Problem sind, wurden Stakeholder aus IT und Business bei Indaver in einem einzigen Team zusammengeführt. Mendify coachte und unterstützte dieses Team, das wiederum App Factory-Richtlinien nutzt, um Anwendungen in großem Umfang zu erstellen.

Native Mobile-Registrierung sorgt für genaue Abfalldaten

Mit der neuen Track-and-Trace-App kann Indaver den gesamten Weg vom Abfallempfänger bis zu den eigenen Anlagen transparent abbilden. Rechtliche und sicherheitstechnische Aspekte des Abfalltransports sind besonders zu berücksichtigen. Die Lösung bietet einen klaren Einblick in diesen Prozess. Jetzt können Abfalldaten auch in abgelegenen Orten in Echtzeit auf einem mobilen Gerät erfasst werden. Mit ihrer nativ mobilen ‚Offline first‘-Fähigkeit bietet die Mendix-Plattform eine gute Unterstützung für diese Art der Registrierung. Zuvor musste der Inhalt, wenn der Abfall durch verschiedene Länder wanderte, an jedem Lagerort neu registriert, gewogen, etikettiert und zertifiziert werden. Die mit Mendix erstellte Lösung speichert und synchronisiert nun alle Daten im Backend-System, die über ein Dashboard leicht einsehbar sind.

„Indaver ist in einem stark regulierten Markt tätig, und die Einhaltung von Vorschriften sowie die Einbindung der Kunden sind von zentraler Bedeutung“, sagt Annick van Driessen, International Director Supply Chain Operations bei Indaver. „Wir müssen sicherstellen, dass die Abfälle effizient und gemäß den gesetzlichen Vorschriften behandelt werden. Die Kunden müssen ihrer ‚Herstellerverantwortung‘ nachkommen, bis die gefährlichen Güter vernichtet sind. Obwohl die Mendix-Plattform für uns neu war, hat Mendify unsere Mitarbeiter geschult und uns so ermöglicht, den Umgang mit der Low-Code-Plattform schnell zu erlernen. Da diese neuen Anwendungen für die Wettbewerbsfähigkeit von Indaver entscheidend sind, waren wir froh, dass die Entwicklung nur drei Monate dauerte.“

Der Schutz von Daten ist entscheidend für die Sicherheit

Neben der Track-and-Trace-App haben Indaver und Mendify den „Waste Property Passport“ entwickelt. Abfall setzt sich typischerweise aus unterschiedlichen Eigenschaften zusammen. Diese Daten werden in mehreren Systemen gespeichert, darunter auch SAP. Das Mendix-Backend integriert alle relevanten Daten. Dies ist besonders wichtig für die Handhabung von gefährlichen Abfällen.

Kunden können nun selbst einen finalen Check der Abfälle in der App durchführen. „Bis vor kurzem wurden die Abfalleigenschaften vom Kunden und von Indaver per E-Mail, Telefon und bei persönlichen Besuchen überprüft“, sagt Gregory Cloquet, International Sales and Marketing Systems Manager bei Indaver. „Durch den Einsatz von Waste Property Passport hat sich die Fehlerquote bei der Interpretation verringert.“

Die App ist ein sehr effizientes Kommunikationstool, hat sich aber auch in Bezug auf die Sicherung und Konsistenz der Daten bewährt. Cloquet erklärt: „In der Vergangenheit konnten die Informationen aus E-Mails von den Daten im ERP-System abweichen. Jetzt liefert die App eine ‚Single Version of Truth‘, was auch unsere Risikoexposition weiter senkt. Wir können uns besser darauf verlassen, dass der gefährliche Abfall, der in unseren Anlagen ankommt, auch wirklich dem entspricht, was wir erwarten. Das bedeutet auch, dass das Risiko für alle Personen, die mit dem Abfall in Berührung kommen, reduziert wird. Die Sicherung dieser Daten ist von entscheidender Bedeutung, damit wir uns gut um die Menschen und die Umwelt kümmern können.“

Erwartungen managen

Indaver hat auch eine mobile Lösung entwickelt, um Außendienstmitarbeiter bei der Handhabung und Verarbeitung von Schlamm, der alle Arten von Abfall enthält, zu unterstützen. Die App ist mit den SAP-Kernsystemen für Personalwesen und Buchhaltung des Unternehmens verbunden und ermöglicht es Nutzern, Arbeitszeiten zu überwachen und Rechnungen zu erstellen. Eine vierte App verbindet schließlich das SAP-ERP-System mit dem Kapazitätsplanungstool „Arkieva“. Zusätzlich zu den Funktionalitäten dieses Systems, hat Indaver den gesamten Planungsprozess verbessert und eine intuitive App entwickelt, um Kapazitäten kurz- und mittelfristig effektiv zu planen. Die Mendix-App setzt dafür die Verarbeitungskapazitäten von Indaver und das Abfallaufkommen in Relation. Die App kann auf ein plötzlich erhöhtes Aufkommen reagieren, das durch abfallverursachende Katastrophen wie Überschwemmungen, Brände oder das Auslaufen von Chemikalien verursacht wird.

Stephan de Bruijn, Business Support Manager bei Indaver, sagt: „Mendix bietet eine visuelle Drag-and-Drop-Lösung, die sehr einfach zu bedienen ist. Der Einsatz dieser Anwendung hilft uns, den Planungsprozess für die Lieferkette zu rationalisieren und hat die Kundenzufriedenheit erhöht, da sie nicht mehr auf eine Warteliste gesetzt werden müssen, sondern eine klare Übersicht erhalten, wann sie ihren Abfall entsorgen können. Auf diese Weise hilft uns die Lösung auch in Sachen Erwartungsmanagement.“