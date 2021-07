BRT Hartner: Ballenauflöser mit neuem Dynam-Floor

Aufgrund der steigenden Transport- und Lagerkosten wird das Material deshalb meist zu Ballen verpresst. Um diese Ballen im späteren Verarbeitungsprozess wieder aufzulösen und einen gleichmäßigen und lockeren Materialstrom zur Sortierung zu ermöglichen, empfiehlt es sich, statt der Zerkleinerungstechnik sogenannte Ballenauflöser einzusetzen.

Der BRT HARTNER BB besteht aus einer Auflöseeinrichtung und einem Bunker. Zur Auflöseeinrichtung gehören eine langsam drehende Trommel und ein Niederhalter mit pneumatischen Rückholfedern. Während des Auflösevorgangs wird das Material aus dem Pressballen gelöst, durch den Niederhalter gekämmt und vereinzelt.

Der Förderer des Bunkers, der die Ballen zur Auflöseeinrichtung bewegt, ist ein extrem stabiler Schubboden-Förderer. Seine glatte Oberfläche ermöglicht es, dass die Ballen vor der rotierenden Trommel im Bedarfsfall etwas ausweichen können und dadurch Blockaden wirksam vermieden werden.

Die Gleichmäßigkeit der Förderbewegung spielt ebenfalls eine sehr große Rolle für einen effizienten Auflöseprozess der Ballen. Durch das neue Dynam-Floor System wird es nun möglich, die Ballen in eine gleichmäßige, fließende Bewegung zu versetzen. Das wirkt sich sehr positiv auf die Effizienz der Auflösung sowie die Kontinuität der ausgetragenen Materialmenge aus.

Die Volumenstromregelung des Ballenauflösers ist eine weitere Besonderheit dieser Maschine. Mit Hilfe von Sensoren und Frequenzumrichtern wird der Volumenstrom des ausgetragenen Materials immer wieder korrigiert und dadurch automatisch geregelt.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Ballenauflösers von BRT Hartner besteht in dem speziellen Aufbau der Bunkerwände. Diese Bunkerwände sind als einzelne Elemente in dafür vorgesehene Halterungen steckbar. Dadurch können auf den beiden Längsseiten der Maschine nach Bedarf Wandelemente vorgesehen oder sogar nachträglich entfernt werden. Das ermöglicht die Aufgabe der Ballen wahlweise von der Rückseite und/oder über eine der beiden Längsseiten.

Die Maschine ist sehr günstig in der Anschaffung und weist nur geringe Betriebskosten auf. Die gesamte Leistungsaufnahme liegt deutlich unter 25 kW, was gegenüber anderen Systemen oder sogar Zerkleinerern sehr gering ist.