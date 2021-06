Die Cat Radlader der neuen Generation basierten auf einer Technologieplattform, die die Maschinenleistung steigert und die Betriebseffizienz verbessert. In der Klasse 30 bis 36 Tonnen Einsatzgewicht würden Cat 980 und Cat 982 einen signifikanten Effizienzgewinn bieten. Im Vergleich zu den Vormodellen 980M und 982M mit Lastschaltgetriebe zeichneten sie sich durch eine um bis zu 10 % höhere Produktivität und um bis zu 20 % niedrigere Wartungskosten aus. Mit den Typen 980 XE und 982 XE kämen jetzt auch in dieser Klasse Maschinen mit dem von Caterpillar konstruierten und gefertigten leistungsverzweigten Getriebe, das im Vergleich zu den Modellen der M-Serie eine um bis zu 35 % höhere Kraftstoffeffizienz und um bis zu 25 % niedrigere Wartungskosten ermöglichten

Das bei allen vier Typen serienmäßige Cat Payload mit Assist ermögliche ein genaues Wiegen der Schaufel-Inhalte, damit die Bediener bei jedem Hub die Schaufel optimal füllen und die SKWs oder LKWs bis zur maximalen Nutzlast ausladen. Diese neue Technologie umfasse Funktionen zum Wiegen im unteren Hubbereich und zum manuellen Abkippen. Das optionale Cat Advanced Payload erweitere den Funktionsumfang des Systems um eine Listenverwaltung, einen Multitasking-Modus, einen Modus zum manuellen Hinzufügen und einen Abkippassistenten.

Die neue Cat-Schaufelfüllautomatik mit Funktion für automatische Traktionskontrolle fördere das korrekte Beladeverfahren, was den Radschlupf und die Ladezeit erheblich reduziere. Sie könne den gesamten Schaufelladetakt automatisieren, sodass durch die beständig hohen Schaufelfüllfaktoren eine um bis zu 10 % höhere Produktivität erzielt werden kann.

Neben der Schaufelfüllautomatik und der Traktionskontrolle verfügten die neuen Cat-Radlader serienmäßig über Anwendungsprofile. Hierbei würden auf Knopfdruck mehrere Maschinenparameter festgelegt, um die Einstellungen für die jeweils aktuelle Anwendung zu optimieren. Für kundenspezifische Anwendungen könnten angepasste Profile erstellt werden. Auswählbare Arbeitshilfen auf dem Bildschirm und die optimierte neue Anordnung der Bedienelemente vereinfachten die Steuerung und helfen allen Fahrern dabei, produktiver zu arbeiten.

Neue XE-Modelle

Caterpillar erweitert hier sein Angebot und bietet jetzt auch in dieser Größenklasse optional das bewährte leistungsverzweigte Getriebe an. Die neuen Cat Modelle 980 XE und 982 XE profitierten von über 10 Jahren Produktionserfahrung bei den Modellen 966K XE, 966M XE und 972M XE.

Der 980 XE und 982 XE würden ein hocheffizientes stufenloses Antriebssystem mit Parallelstrang aufweisen. Dieses kombiniere einen direkten mechanischen Strang vom Motor bis an die Räder mit einem hydrostatischen Variator. Die Maschinen kombinierten so die Vorteile des hydraulischen Antriebs mit denen des mechanischen Antriebs: Häufige Richtungswechsel bei der LKW-Beladung im typischen Y-Muster laufen komfortabel mit sanften Übergängen, während die Maschinen beim Load-and-Carry mit hoher Last und viel Tempo keine Überhitzung fürchten müssen. Fahrer zeigten sich immer wieder begeistert vom Beschleunigungsverhalten, der Steigungsfreudigkeit und dem kraftvollen Einfahren ins Material. Da der Motor dabei stets im effizientesten Drehzahlbereich arbeitet, seien die Maschinen darüber hinaus besonders sparsam im Kraftstoffverbrauch.

Die tiefe Systemintegration des seinerzeit erstmals von Caterpillar bei Radladern eingeführten XE-Getriebes zusammen mit Motor, Hydraulik und Kühlsystem verbessere die Kraftstoffeffizienz um bis zu 35 %, indem die Motordrehzahl bei hoher Felgenzugkraft abgesenkt wird. Die XE-Typen verfügten über die Fähigkeit zur Feinanpassung der Felgenzugkraft und virtuelle Gänge, um den Bedienern einen einfacheren Wechsel von Maschinen mit Lastschaltgetriebe zu ermöglichen. Außerdem würden die Schallpegel im Betrieb abgesenkt.

Komfort und Sicherheit

Die breite Tür, die treppenartigen Trittstufen und der Handlauf erleichterten den Einstieg in die neue Fahrerkabine. Der neue einstellbare und gefederte Sitz sei in einer Deluxe- und Premium-Ausführung erhältlich. Die standardmäßige Sitzlüftung und optional verfügbare Sitzheizung steigerten den Komfort das gesamte Jahr über. Der Gebrauch der Sicherheitsgurte werde jetzt überwacht und optional von außen angezeigt. Größere Bediener schätzten den vergrößerten Fußraum in der neuen Fahrerkabine. Schalldämpfung, Dichtungen und Visko-Lager reduzierten die Geräusch- und Vibrationspegel und sorgten für eine ruhige Arbeitsumgebung. Die hydraulische Schwingungsdämpfung der nächsten Generation fungiere als Stoßdämpfer im Ladegestänge und verbessert den Fahrkomfort bei unebenem Terrain.

Das neue Armaturendisplay des Laders und die hochauflösenden Touchscreens würden eine intuitive und benutzerfreundliche Ladersteuerung und damit eine bessere Leistung bieten. Das am Sitz montierte elektrohydraulische Joystick-Lenksystem gewährleiste eine präzise Steuerung der Cat Radlader der neuen Generation bei minimalen Armbewegungen. Dies steigere sowohl den Komfort als auch die Genauigkeit beim Laden. Für den Cat 980 sei außerdem ein herkömmliches Lenkrad erhältlich.

Die neuen Lader seien mit einem Startknopf ausgestattet, bei dem eine gültige Fahrerkennung benötigt wird, damit der Motor gestartet werden kann. Die Fahrerkennung funktioniere mit einem Passcode, der auf dem Display eingegeben wird, oder mit dem optionalen Cat Bluetooth-Schlüssel. Dies könne als Wegfahrsperre mit programmierbaren Betriebseinschränkungen genutzt werden.

Die bodentiefe Windschutzscheibe verbessere die Sicht nach vorn auf den Arbeitsbereich, und die serienmäßige Rückfahrkamera sowie die Konvex- und Totwinkelspiegel würden eine bessere Sicht um die Maschine herum bieten und dadurch die Sicherheit beim Betrieb steigern. Optional seien das Cat Detect-Radar zur Warnung des Bedieners vor Gefahren und ein 360-Grad-Sichtsystem mit mehreren Ansichten (Bird-View) erhältlich.

Einsparungen bei der Wartung

Verlängerte Wechselintervalle für die Betriebsflüssigkeiten und Filter reduzierten die Wartungskosten bei den Cat Radladern 980 und 982 um bis zu 20 % und bei den Modellen 980 XE und 982 XE um bis zu 25 %. Die Wartungsintervalle seien auf 1000 Betriebsstunden ausgedehnt worden, die Wartung alle 500 Bh entfalle. Die mühelos zugänglichen Hydraulik- und Elektrik-Servicezentren und die gruppierten Schmierstellen bei allen Modellen ermöglichten eine einfache und sichere Durchführung von Servicearbeiten.

Die Fernwarttechnologien in den Cat-Radladern der neuen Generation könnten Anfahrten von Servicetechnikern am Einsatzort einsparen und sicherstellen, dass die Maschine stets optimal läuft. Durch die Fehlersuche per Fernzugriff werde die Maschine über Funk mit der Serviceabteilung von Zeppelin verbunden, sodass Fehler rasch ohne Kabelverbindung mit der Maschine diagnostiziert werden könnten.

Mit Software-Updates per Fernzugriff werde außerhalb der Produktionszeiten sichergestellt, dass die Radlader über die neueste Software verfügen. Die Update-Dateien würden im Hintergrund an die Maschine übertragen und die Installation könne sicher durch den Kunden über das Webportal der Cat Remote Services eingeleitet werden, ohne den Produktionszeitplan zu beeinträchtigen. Das Cat-Flottenmanagement ermögliche die Verwaltung der Standorte, Betriebsstunden und Wartungszeitpläne der Laderflotte.

Anbaugeräte

Bei den Cat Schaufeln der Performance-Serie sei die Schaufelform auf das Ladegestänge der Maschine abgestimmt. Im Vergleich zu anderen Schaufelformen mit derselben Kapazität würden höhere Füllfaktoren und ein besseres Materialhaltevermögen möglich. Cat-Anbaugeräte seien ein integraler Bestandteil der Gesamtkonstruktion der Maschine und würden wesentlich zur Leistung und Effizienz der neuen Cat-Radlader beitragen.

Der neue Cat 980 könne mit einem optionalen Cat Fusion-Schnellwechsler ausgerüstet werden. Hiermit lasse sich die Schaufel wechseln, ohne die Fahrerkabine zu verlassen. Die Kunden könnten außerdem verschiedene speziell konstruierte Konfigurationen wählen, bei denen die Leistung und Haltbarkeit des Laders für anspruchsvolle Anwendungen wie in Industrie und Abfallwirtschaft, in Forstwirtschaft, im Stahlwerk und im Steinblockumschlag optimiert wurden.