Neue Vertriebsleitung für Hägele

Er löst damit Bernd Appelhof ab, der nach 15 Jahren bei der Hägele GmbH in den Ruhestand geht.

Der gebürtige Remstäler, der sein Studium in Verfahrenstechnik am Karlsruher Institut für Technologie absolvierte, trat 2019 als Key Account Manager in das Unternehmen ein. Zuvor sammelte er Erfahrungen als Vertriebsingenieur bei der Hilti Deutschland AG.

Opitz freut sich darauf, mit dem 10-köpfigen Vertriebsteam die kommenden Herausforderungen zu meistern. „Wir befinden uns mitten im Wandel hin zur Elektrifizierung von Off-Highway Fahrzeugen. Es ist wichtig, diese Entwicklungen zu beobachten und mit entsprechenden Innovationen zu reagieren“ so Opitz.

Die Hägele GmbH hat stets die Erschließung neuer und den Ausbau bestehender Märkte im Blick. „Unser Fokus liegt in diesem Jahr auf der Bau- und Forstwirtschaft, wobei die Kundenzufriedenheit unsere stärkste Antriebskraft ist. Die Digitalisierung der Vertriebsarbeit hilft uns dabei enorm.“ erklärt Opitz.

Aktuell plant das Vertriebsteam um Fabian Opitz eine digitale Händlerkonferenz, die im Frühjahr 2021 stattfinden wird.