Online-Veranstaltung: Keine Angst vor Rezyklaten

Die Online-Veranstaltung des Grünen Punkts soll wertvolle Einblicke in die Welt der Post-Consumer-Kunststoffrezyklate geben.

Kunststoffrezyklate aus Abfällen aus dem Gelben Sack sind Wertstoffe auch für hochwertige Anwendungsbereiche. Und vielfach sind es Vorurteile und Unkenntnis, die die kunststoffanwendende Industrie vom Einsatz abhalten. Der Grüne Punkt will hier die Angst nehmen und fordert auf, mehr Rezyklate zu wagen. „Viele Anwender trauen sich nicht an das Thema heran“, sagt Jörg Deppmeyer, Geschäftsführer Der Grüne Punkt. „Wir wollen darüber aufklären, was möglich ist und wie man möglichst effizient und sicher zu einem guten Produkt aus Rezyklaten kommt.“

Dazu bietet der Grüne Punkt am 4. März 2021 eine Online-Konferenz an. Ausgewiesene Experten für Verpackungsrecycling aus der anwendenden Industrie, dem eigenen Hause und der Forschung wie Dr. Joachim Christiani vom Institut cyclos-HTP erläutern, welche Faktoren die Qualität von Rezyklaten beeinflussen und wie man ihren Einsatz optimieren kann.

„Es führt kein Weg daran vorbei, die Kreisläufe beim Kunststoff zu schließen. Die Verwendung von Rezyklat ist nachhaltig und eine Win-win-Situation für Anwender, Verbraucher und Umwelt“, ist Jörg Deppmeyer überzeugt. „Wer aus erster Hand erfahren möchte, was mit Kunststoff aus Abfall heute möglich ist, sollte diese Veranstaltung nicht verpassen.“ Weitere Infos, Programm und Anmeldung finden Sie online. Die Teilnahme ist kostenlos.

Closed Loop Design – keine Angst vor Rezyklaten