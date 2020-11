Mit Ozon zu sauberem Industrie-Abwasser

In der neuen Wedeco-Anlage bei Ineos in Köln soll industrielles Abwasser wirtschaftlich, umweltfreundlich und sicher gereinigt werden.

Für eine jederzeit einwandfreie Reinigung des Abwassers suchte der Chemiekonzern Ineos an seinem Standort in Köln ein Verfahren, um den Anteil an schädlichen Substanzen sicher unter den vorgeschriebenen Grenzwerten zu halten. Gefragt war eine effektive und wirtschaftliche Abwasseraufbereitung.

Die Wahl fiel auf ein von Xylem-Ingenieur/innen projektiertes und realisiertes Konzept: Zentraler Baustein sind zwei Wedeco-Ozon-Anlagen der PDOevoPLUS 5500-Serie. Mit der Ozonung baut Wedeco-Anlage bei INEOS in Köln Schadstoffe im Abwasser sicher ab. Weil die Ozonabgabe bedarfsgerecht gesteuert wird, arbeitet das Verfahren hoch wirtschaftlich. Die Anlagen sind auf eine Leistung zur Reinigung von 100 m³/h Abwasser ausgelegt und kommen mit wenig Platz aus: Für die Grundfläche von 17 x 10 Meter wurde eine kompakte Lösung entwickelt. Um das gesamte System auf dieser Fläche zu installieren, wurde die Anlage freistehend auf drei Ebenen errichtet. Auf der unteren Ebene ist die Eintrags- und Dosiertechnik realisiert, inklusive zwei rund sechs Meter breite Reaktionsbehälter mit bis zu 208 Kubikmeter Wasser. Diese sorgen für das gleichmäßige Vermischen des Ozons, um Schadstoffe zuverlässig zu entfernen. Auf der mittleren Ebene liegen der Restozonvernichter, die Messtechnik sowie die Kühlung. Ozonerzeugung, Steuerung und Stromverteilung befinden sich auf der oberen Ebene.

Die Anlage bestand den Test im laufenden Betrieb: Die schädlichen Substanzen im Abwasser bleiben zuverlässig unter den vorgeschriebenen Grenzwerten – die Abwasserqualität wurde deutlich verbessert.