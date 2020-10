Recycling von Katalysatoren digital abbilden

Gemeinsam mit der tegos Group wollen beide Unternehmen alle digitalen Prozessketten ihres Kerngeschäftes – dem Recycling von Katalysatoren und weiteren Produkten, die Metalle enthalten – abbilden. Ziel der Einführung der neuen Systemlandschaft seien transparente und zukunftsfähige Prozesse. Um wachsenden Marktanforderungen gerecht zu werden und die damit verbundene Integration alle Prozesse darzustellen, sei eine branchenspezifische Plattform gefragt.

Moxba und Metrex mit Sitz im niederländischen Herleen und Armelo sind auf das Filtern von Wertstoffen in Katalysatoren spezialisierte. Dieser hochkomplexe Prozess soll von nun an in einem System abgebildet werden – vom Wareneingang über die Analyse bis hin zum Handel. Anforderung beider Niederlassungen ist ein stabiles IT-Produkt, welches ein kontinuierliches Inovationtsmanagement ermöglicht. Neben einer implementierten Lagerlogistik wird die Trader App künftig die Key Account-Manager im internationalen Börsenhandel unterstützen.

„Für unser Verständnis entscheidet eine integrierte Branchensoftware maßgeblich über unsere weiteren Erfolge. In Zukunft wünschen wir uns alle Prozesse automatisiert und aus einer Hand abzubilden.“ So Marcel Maris, General Manager der Moxba. Mit der Implementierung von comotor ist der Grundstein für eine erfolgreiche Digitalisierung gelegt. Das Ziel ist es, homogene und zukunftsfähige Prozesse zu schaffen mit denen Moxba und Metrex erfolgreich Ihren Geschäften nachgehen können.