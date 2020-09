Verpackungslizenzierungen im Onlinehandel

Der Grüne Punkt und die Agentur Mitou als offizieller Amazon-Servicedienstleister haben gemeinsam ein neues Portal veröffentlicht, über das Onlinehändler ihre Verpackungen per Lizensierung am dualen System beteiligen können.

Der Onlinehandel boomt seit Jahren. Die Umsätze und damit die Menge an Waren und somit an Verpackungen wachsen immens. In Deutschland wurden dabei im Jahr 2018 knapp 70 Prozent Umsatz im gesamten E-Commerce über Amazon erwirtschaftet. Um sich in diesem umkämpften Segment weiter zu behaupten, sind der Grüne Punkt und Mitou eine Partnerschaft eingegangen. So soll sich für Onlinehändler die Möglichkeit bieten, die Systembeteiligung für ihre Verpackungen schnell und online abzuwickeln.

Durch die Zusammenarbeit ergebe sich für dem Dienstleister ein neues Betätigungsfeld, der Grüne Punkt bringt seine Rücknahmesysteme ein. Mitou erstelle seit sechs Jahren Technologien und Dienstleistungen für die Onlinehändler großer Marktplätze. Der Grundpfeiler dieser Verbindung sei somit Kompetenz auf dem jeweiligen Fachgebiet und jahrelanges Know-how, um Nachhaltigkeit und Verpackungsrecycling auch im Onlinehandel weiter in den Fokus zu rücken.