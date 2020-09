Netto unterstützt Kampagne „Mülltrennung wirkt“

Klima- und Ressourcenschutz seien auch beim Kooperationspartner Netto Marken-Discount Teil der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie. So informiere Netto bereits seit 2019 auf ausgewählten Eigenmarkenartikeln zur richtigen Mülltrennung. „Uns ist es wichtig, dass ein möglichst hoher Anteil der Verpackungen recycelt werden kann“, erklärt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto. „Dafür müssen Verbraucher aber vor allem wissen, warum sie den Müll trennen sollen und wie das funktioniert. Als Lebensmitteldiscounter möchten wir diese Aufklärungsarbeit unterstützen. Genau hier setzt auch die Kampagne der dualen Systeme an.“

Axel Subklew, Sprecher der Kampagne „Mülltrennung wirkt“, freut sich über die Unterstützung: „Mit Netto Marken-Discount haben wir einen wichtigen Partner an unserer Seite. Im hoch frequentierten Einzelhandel erreichen wir nicht nur sehr viele Verbraucherinnen und Verbraucher, wir erreichen sie auch unmittelbar dort, wo die Verpackungen in die Einkaufsbeutel gelangen und die Aufmerksamkeit für unsere Themen per se hoch ist.“

Für die Verbreitung der Motive will Netto ein umfangreiches Paket an Werbeflächen und Kommunikationskanälen deutschlandweit zur Verfügung stellen. So sollen zum Beispiel Themenaufsteller sowie digitale Stelen und Schaukästen in allen Netto-Filialen zum Einsatz kommen. Über 21 Millionen Kunden kaufen hier jede Woche ein. Insgesamt erreicht die Kampagne damit eine Reichweite von 90 Millionen Kontakten.