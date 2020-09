Tomra: eBook über das Potenzial vernetzter Maschinen

Auch die Recyclingindustrie hat die Kraft der Daten entdeckt, die durch vernetzte optische Sortiermaschinen gesammelt werden können und läutet damit eine neue Ära der datengesteuerten Prozessoptimierung ein, erklärt TOMRA Recycling‘s neuestes eBook „Digitalisierung – mit Konnektivität zu mehr Effizienz in der Recyclingindustrie“.

Vor der Industry 4.0 und dem Industrial Internet of Things (IIoT) blieben die Produktionsdaten lokal an die Maschine gebunden und waren nur bedingt einsehbar, was die Extraktion und Analyse der gewonnenen Daten erschwerte. Jetzt werden optische Sortiermaschinen durch eingebettete Sensoren und cloudbasierte Datenerfassung in Datenverarbeitungsmaschinen verwandelt, um den strategischen Managementprozess voranzutreiben. Nahezu in Echtzeit gewonnene Daten geben Einblick in Produktionslücken und ermöglichen es Unternehmen, schneller auf Veränderungen zu reagieren und sowohl die Qualität als auch den Durchsatz von Recycling-Produkten zu verbessern.

Tomra’s neuestes, kostenloses eBook erläutert, wie gespeicherte Serviceberichte, Ersatzteilbestellungen und Produkthandbücher die Effizienz der Maschinenwartung optimieren können. Mit einem Blick in die nicht allzu nahe Zukunft wird vorweggenommen, dass die Nutzung von Produktionsdaten in Kombination mit fortschrittlicher Analytik zur Entwicklung neuer Sortiertechnologien und -prozesse und folglich zur Verbesserung der Sortiereffizienz und der Reinheit des Endprodukts beitragen wird.

Kostenloser Download