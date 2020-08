Hybrid-Müllwagen mit Allison-Vollautomatik

Das Tiefbauamt der Stadt Thun im Schweizer Kanton Bern sieht sich als Pionier für innovative, umweltschonende Fahrzeuge und versucht stets, technisch die Nase vorn zu haben. So ist dort bereits seit 2018 ein voll-elektrischer Futuricum-Müllsammler auf Volvo- Fahrgestell erfolgreich unterwegs. Die noch hohen Beschaffungskosten und zeitlich kurze Erfahrung mit diesem Fahrzeug haben die Stadt Thun zu einem Zwischenschritt bewogen. Deshalb verstärken ab August 2020 drei neue Hybrid-Müllfahrzeuge die Abfallflotte der Stadt Thun. Die Fahrzeuge werden von einem Lkw-Dieselmotor mit Allison-Vollautomatikgetriebe angetrieben, der Betrieb des Aufbaus läuft vollelektrisch ab.

Die dreiachsigen MAN TGS Fahrgestelle 26.430 6×2-4 mit gelenkter Nachlaufachse und Stummer-Pressmüllaufbau Medium XLS werden von einem Euro6d-Motor mit 12,4 Liter Hubraum mit 316 kW (430 PS) und Allison-Vollautomatikgetriebe der Serie 4000 mit Retarder angetrieben. Laut Toni Zimmermann, Leiter Beschaffung und Sicherheit der Stadt Thun, ist diese Fahrzeugkonfiguration mit Euro-6d-Motor, Allison- Vollautomatik und Elektro-Aufbau derzeit einzigartig.

Die Stadt Thun war auf der Suche nach Fahrzeugen, die die sanften, ruckfreien Anfahreigenschaften von vollelektrischen Lkw mit der Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit von Diesel-Fahrzeugen kombinieren.

„Wir hatten vorher Fahrzeuge mit halbautomatischen Getrieben (AMT), doch dies entsprach nicht ganz unseren Erwartungen. Das Rucken beim Stopp and Go Betrieb stellt eine enorme Belastung für unsere Fahrer und vor allem für die Lader hinten am Fahrzeug dar. Wir wollten Vollautomatikgetriebe, um möglichst nah an die Laufruhe der stufenlosen Getriebe von Elektro-Fahrzeugen heranzukommen“, erläutert Zimmermann. „Bei Elektro-Fahrzeugen gibt es kein Schaltrucken und das ist ein riesiger Vorteil für unsere Mitarbeiter auf den Fahrzeugen wie auch für den Fahrer.“

Die 26 Tonnen Hecklader leeren im Drei-Mann-Betrieb – ein Fahrer und zwei Lader – die Abfalltonnen von rund 21.000 Haushalten in der Stadt Thun. Dabei sammeln sie im Wechsel Hausmüll, Sperrgut, Papier/Karton und Grünabfälle, legen jährlich etwa 15.000 Kilometer zurück und sind rund 1.500 Betriebsstunden im Einsatz.

Das Allison-Getriebemodell 4000 bietet mit dem patentierten Drehmomentwandler und den ununterbrochenen Volllastschaltungen ein ideales Leistungsprofil für die anspruchsvolle Topografie der Stadt Thun mit ihren 600 Metern Höhenunterschied. Der Drehmomentwandler vervielfacht das Motordrehmoment beim Anfahren und Beschleunigen und schützt darüber hinaus den gesamten Antriebsstrang vor Schaltstößen und Schwingungen. Der präzise Kriechgang und eine exakte Abstimmung vereinfachen das Leeren von Abfallbehältern in engen Gassen sowie das Arbeiten bei extrem niedrigen Geschwindigkeiten.

„Der sanfte, ruckfreie Fahrzeugstart durch das Allison-Wandlergetriebe kommt besonders den Mitarbeitern auf den Trittbrettern – den sogenannten Ladern – zugute. Und die Fahrer sind mit den Allison-Vollautomatikgetrieben durch den hohen Fahrkomfort rundum zufrieden“, berichtet Zimmermann.

Damit die Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus für den Betrieb des Aufbaus jeden Morgen gut gefüllt an den Start gehen, hängen die MAN TGS nachts an der Ladestation und der Aufbau tankt Strom. Das Zusatzgewicht für Batterie-Packs und Zubehör liegt bei 1.020 Kilogramm. Die Ladekapazität beträgt 54 kWh und die Lebensdauer liegt bei rund 2.000 Ladezyklen.

Für den Notfall verfügen die Fahrzeuge über eine zweite Pumpe, damit die Aufbaufunktionen über den Nebenabtrieb des Allison-Getriebes betrieben werden können.

Neben der modernsten Sicherheitstechnik bieten die Fahrzeuge auch einige eidgenössische Eigenentwicklungen, die im Winter bei Eis und Schnee höchst komfortabel sind: Für die Haltegriffe der Lademannschaft außen am Heck des Müllwagens wurde eine Heizung eingebaut. Eine Schublade oberhalb des Auspuffs ist als Trockner für nasse Handschuhe konzipiert und wird durch die Abgaswärme beheizt.

Darüber hinaus sind die neuen Müllfahrzeuge der Stadt Thun mit einer Absaugvorrichtung am Heck ausgestattet. Diese „Clean-Option“ des Aufbauherstellers Stummer soll Ladepersonal und Anwohner vor freigesetzten Bioaerosolen (Staub, Schimmelpilze, Viren, Bakterien) schützen, die bei allen Abfallarten in unterschiedlichen Konzentrationen vorkommen können und reduziert so das Risiko für Augenreizungen und Atemwegserkrankungen.

„Moderne Fahrzeuge müssen zugleich gute Arbeitsplätze für die Mitarbeiter sein. Und ich denke, da haben wir mit den neuen Fahrzeugen eine sehr gute Wahl getroffen“, sagt Zimmermann.