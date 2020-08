LDPE-Rezyklat von APK in laminierten Tuben

Das unter dem Namen Mersalen vermarktete Rezyklat werde mit Hilfe der lösemittelbasierten Newcycling-Technologie der APK aus komplexen Mehrschichtfolien-Abfällen aus Polyethylen und Polyamid gewonnen. Diese Abfallströme seien mit den meisten herkömmlichen, mechanischen Recyclingprozessen nur schwer bis gar nicht verwertbar. ‘Die Qualität und Reinheit unserer LDPE-Rezyklate entspricht nahezu Neuware. Daher kann Mersalen in einer großen Bandbreite von Verpackungslösungen eingesetzt werden,“ erklärt Florian Riedl, Direktor Business Development bei APK.



Die neue Tube, hergestellt mit dem Laminat von Huhtamaki, bestehe zu 19% aus Mersalen und die Funktionalität sei nahezu identisch zu den Eigenschaften der herkömmlichen, ausschließlich aus Neuware produzierten, Tube. Huhtamaki Flexible Packaging Europe will den Rezyklat-Anteil der Laminattube weiter erhöhen und Rezyklate aus verschiedenen Abfallströmen testen.



Mit Blick auf die verschiedenen Rohstoffquellen für Kunststoffrezyklate liege das Hauptaugenmerk der Branche auf post-consumer Abfällen. Darüber hinaus gebe es relevante Mengen an post-industrial Kunststoffabfällen, die ebenfalls rezykliert werden müssen. Kunststoffrezyklate aus post-industrial Abfällen stellten eine wertvolle Ergänzung zu Rezyklatmengen aus post-consumer Abfällen dar und ermöglichen der Kunststoff- und Verpackungsbranche, die ehrgeizigen Ziele der EU-Kunststoffstrategie bis 2030 zu erreichen. “Die APK beschäftigt sich mit verschiedenen Abfallströmen und produziert Rezyklate aus post-industrial Material, forscht in Bezug auf post-industrial/post-consumer Compoundlösungen und verfolgt letztendlich das Ziel gemischte post-consumer Kunststoffabfälle zu hochwertigen Rezyklaten zu verarbeiten,“ fasst Riedl zusammen.