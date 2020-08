Umwelt, Energie & Recycling Expo im Coreum

Abfälle vermeiden, die stoffliche Verwertung intensivieren und den effizienten Umgang mit Energie und Ressourcen langfristig sicherstellen: Bei der Umwelt, Energie und Recycling Expo im Coreum soll es vom 31.08. bis 30.09.2020 um neue Technologien, Maschinen und Erkenntnisse gehen, wie diese Ziele in der Praxis erreicht werden können – und um ein komplett neues Veranstaltungsformat.

Die einzelnen Themenschwerpunkte würden analog, praxisnah und anhand von Maschinenvorführungen und Funktionsweisen vorgestellt. Alle Interessierten könnten die Veranstaltung real vor Ort besuchen oder digital in Form hybrider Messen, Webinare und Trainings an den Präsentationen teilnehmen. Weiterführende Fragen, die für die Anwendung relevant sind, könnzen via Chat gestellt oder im Rahmen von „Microsoft“ Teammeetings direkt beantwortet werden. Eine individuelle Beratung könne anschließend im Rahmen eines persönlichen Besuchs im Coreum erfolgen.

Bei der Umwelt, Energie & Recycling Expo liege der Schwerpunkt auf Lösungswegen und weniger in der Produktvermarktung. In diesem Sinn würden vielfältige Technologien vorgestellt. Besucher der Expo würden eine Übersicht zu aktuellen Entwicklungen in der Branche erhalten.

