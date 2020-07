In Zeitz will Remondis noch in diesem Monat eine weitere Ausbaustufe seiner Aufbereitungsanlage für PET-Flaschen aus dem Einwegpfandsystem in Betrieb nehmen. In Markranstädt will Morssinkhof Plastics ab Januar 2021 in einer neuen Aufbereitungsanlage Regranulate mit dem eigenen MOPET-Prozess produzieren.

Nach Freigabe durch die zuständige Kartellbehörde wollen die Unternehmen gemeinsam unter dem Namen More PET GmbH lebensmitteltaugliche PET-Regranulate anbieten.