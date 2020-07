Generalplanervertrag für Klärschlammverbrennung in Hildesheim

Die Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN) hat für die geplante Mono-Klärschlammverbrennungsanlage am Standort Hildesheim das Ingenieurbüro Umwelttechnik & Ingenieure als Generalplaner beauftragt.

Die Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN) ist ein Zusammenschluss von 23 kommunalen Gesellschaften. Vor dem Hintergrund eingeschränkter Ausbringungsmengen, anstehender Verbote von Flockungsmitteln und weiterer Auflagen, beabsichtigt die KNRN durch die gemeinsame Errichtung und den Betrieb einer Mono-Klärschlammverbrennungsanlage (MKVA), die Klärschlammentsorgung nachhaltig, effizient und ressourcenschonend sicherzustellen sowie den gesetzlichen Forderungen nachzukommen.

Der Auftrag an die Umwelttechnik & Ingenieure GmbH, Hannover, beinhaltet in einer ersten Beauftragungsstufe die Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung der Anlage. Im weiteren Projektverlauf stehen die Erarbeitung der Genehmigungsplanung der Anlage, sowie die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe der Bau- und Lieferleistungen an. Die Dritte Phase wird dann die Begleitung der Realisierung der Anlage.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist für das Jahr 2024 geplant.