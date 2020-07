Abscheideranlagen zuverlässig überwachen

Nach EN 858 und DIN 1999-100 müssen Abscheideranlagen mit selbsttätigen Warneinrichtungen ausgerüstet sein, die die Leichtflüssigkeitsdicke und das Flüssigkeitsniveau im Abscheider erfassen. Die neue Mall-Warneinrichtung kann laut Hersteller insgesamt drei Betriebssituationen erfassen: Der integrierte Niveauwächter misst den Flüssigkeitsspiegel, der Ölsensor sendet ein Signal bei Erreichen einer definierten Ölschichtdicke, und der Schlammsensor signalisiert das Erreichen der maximalen Schlammschichtdicke.

Die Warneinrichtung verfüge über eine USB-Schnittstelle für die Datenübertragung und könne optional mit einem integrierten GSM-Modem ergänzt werden, mit dem sich Betreiber jederzeit den aktuellen Ist-Zustand der Anlage in einem Statusreport anzeigen lassen können. Durch die variable Positionierung der Sensoren passe die Warneinrichtung in alle Abscheidertypen und könne auch problemlos nachträglich in eine bestehende Abscheideranlage eingebaut werden.