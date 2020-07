MariMatic liefert automatisches Abfallsammelsystem nach Amsterdam

Das System nutzt die MetroTaifun-Technologie von MariMatic, die sich durch korrosionsbeständige Rohrnetze auszeichnet.

Sluisbuurt ist ein neues Wohngebiet in Amsterdam auf der Zeeburgereiland und wird 5.500 Wohnhäuser, Schulen, Geschäfte und Bürogebäude umfassen. Neben dem automatischen Abfallsammelsystem wird das Gebiet mit weiteren nachhaltigen Technologien ausgestattet wie z. B. Fernwärme aus erneuerbaren Energien.

Abfall wird in den Gebäuden gesammelt und direkt über ein unterirdisches Rohrnetz mit Vakuumförderung an einen Abfallterminal überführt, sodass laute, luftverschmutzende Abfallsammelfahrzeuge hier überflüssig werden. Vier Abfallarten werden in separaten Containern innerhalb des Abfallterminals gesammelt. Diese werden später zur Verteilung an Recyclingstellen usw. abgeholt.

Der Abfallterminal, der ein Bestandteil des Auftrags ist, trägt die Bezeichnung „der Diamant“ und wird in einem Park errichtet. Das Gebäude wurde unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte entworfen und umfasst Solarkollektoren, Regenwasserauffangsysteme und sogar eine Ladestation für die Servicefahrzeuge. Die Wände bestehen teilweise aus Glas und geben der Bevölkerung so die Möglichkeit, die pneumatische Abfallsammlung selbst zu beobachten.

Im Zentrum der öffentlichen Ausschreibung in Amsterdam standen Technologie, Zuverlässigkeit, Leistung und Qualität bei einer technischen Lebensdauer von 60 Jahren. Die Technologie und Lösungen von MariMatic erzielten die höchstmögliche Bewertung.

Die von MariMatic entwickelte Technologie kann Abfallbeutel mit bis zu 150 Litern Volumen in den 300-mm-Rohren bewältigen. Die patentierte Ring-Line-Konfiguration von MariMatic ermöglicht eine Richtungsänderung des Luftflusses, um eventuelle Verstopfungen leichter zu beseitigen.