„Risiko von Arbeitsunfällen wiegt schwerer als Corona-Problematik“

So wurden zahlreiche Maßnahmen getroffen, um die Verbreitung des Virus zu unterbinden. Die U-Tech GmbH hält dies für wichtig – gleichzeitig warnt sie davor, den Schutz vor anderen Risiken am Arbeitsplatz zu vernachlässigen. Dies gilt besonders, nachdem die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) im vergangenen Jahr um 20 Prozent gestiegen ist.

Heike Munro, Mitglied der Geschäftsleitung der U-Tech Gesellschaft für Maschinensicherheit mbH, kommentiert wie folgt: „Die Corona-Pandemie hat die Arbeitswelt in kürzester Zeit grundlegend verändert. Es war notwendig, Arbeitnehmer bestmöglich vor einer möglichen Ansteckung mit dem Virus zu schützen. Auch weiterhin sollten sinnvolle Maßnahmen aufrechterhalten werden. Dazu gehören Abstandsregeln, der Einbau von Trennvorrichtungen oder zeitversetzte Pausen. Jedoch dürfen Unternehmen gerade im Umfeld von Industrie und Recycling andere Risiken nicht aus den Augen verlieren. So ereignen sich gerade in produzierenden Unternehmen in Deutschland täglich eine hohe Zahl an Arbeitsunfällen – mit mitunter gravierenden Folgen. So stieg die Zahl der tödlich verletzten Mitarbeiter nach Informationen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) im vergangenen Jahr um über 20 Prozent auf nunmehr 507. Auch die Gesamtzahl der Unfälle liegt in Deutschland mit rund 873.000 pro Jahr weiterhin auf einem erschreckend hohen Niveau. Die Problematik wiegt damit in den weitaus meisten Industrieunternehmen aus unserer Sicht derzeit deutlich schwerer als die Corona-Problematik.

Wenn Schutzkonzepte im Zuge der Coronakrise neu bewertet und überarbeitet werden, sollten Unternehmen einen holistischen Ansatz verfolgen und eine Reduktion sämtlicher Risiken im Fokus haben. Im Hinblick auf Arbeitsunfälle spielen dabei insbesondere die folgenden Bereiche eine bedeutende Rolle: