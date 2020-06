Besonders breite Einfüllöffnung für einfache Befüllung

Lagerflächen müssen immer effizienter genutzt werden oder stehen oft gar nicht zur Verfügung. Ballenpressen von HSM verringern das Volumen von Wertstoffen um bis zu 95 Prozent und erzeugen mit den sortenreinen Ballen einen Sekundärrohstoff, der sich wieder in den Recyclingkreislauf eingliedert. Positiver Nebeneffekt: Die Ballen besitzen ab einem bestimmten Gewicht erheblichen Marktwert. Die hohe Verdichtung der HSM-Ballenpressen spart Lagerflächen und erleichtert den Transport. Außerdem ist weniger Umreifungsmaterial notwendig.

Die Vertikalballenpressenreihe HSM V-Press verbindet den Qualitätsanspruch von HSM mit hoher Rentabilität. Ihre Leistung und Langlebigkeit machen sie zur wirtschaftlichen Entsorgungslösung: Die HSM V-Press reduziert Kosten bei der meist unterschätzten Kostenstelle „Abfallbeseitigung“. Eine absolute Neuheit ist die HSM V-Press 860 plus B mit Schiebetüre und Handrad-Türverschluss. Der Pressvorgang startet automatisch beim Schließen der Türe. Nach einer Taktzeit von lediglich 25 Sekunden ist der Pressvorgang beendet, die Türe öffnet sich automatisch und die Presse ist bereit für weitere Befüllvorgänge. Dank der breiten Einfüllöffnung von 1500 mm produziert sie besonders große, hochverdichtete Ballen aus Kartonage oder Folie, die ohne weiteres Umpressen vermarktungsfähig sind. Mit einer Presskraft von 594 kN und der geräuscharmen und energiesparenden Eilgang-Technologie ist sie die wirtschaftliche und umweltgerechte Lösung für viele Entsorgungsaufgaben, denn durch die Eilgang-Technologie werden der Stromverbrauch und die Antriebsleistung deutlich reduziert und das bei gleichzeitiger Steigerung der Durchsatzleistung. Die Taktzeit verringert sich bei dieser Technologie um bis zu 40 % im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben. Aufgrund einer speziellen Pumpentechnik sind die Maschinen dabei besonders leise.

Dank des speziellen HSM TCS (TorsionControlSystem) wird die Neigung der Pressplatte in alle Richtungen kontinuierlich überwacht. Das verhindert einseitige Belastungen, optimiert den Pressvorgang und sorgt so für eine lange Lebensdauer sowie eine hohe Prozessgewährleistung. Gesteuert und bedient wird die Maschine anhand einer modernen Mikroprozessor-Steuerung und einer komfortablen Folientastatur mit grafikfähigem Textdisplay, das den jeweiligen Ist-Zustand der Maschine anzeigt. Die vermarktungsfähigen Ballen, mit den maximalen Abmessungen 1200 x 780 x 1500 Millimeter, erreichen ein materialabhängiges Gewicht von bis zu 550 Kilogramm und werden von einer 4-fachen Drahtumreifung zusammengehalten. Die Drahtumreifung eignet sich besonders für expansive Materialien wie Folien etc. Optional ist die HSM V-Press 860 plus B auch mit einer Bandstation erhältlich, die den Ballen 4-fach mit Polyesterband umreift und sich unter anderem für die Verpressung von Kartonagen eignet.

Aber nicht nur das Gewicht, sondern auch die Qualität und die Größe der Ballen ist entscheidend. Je dichter die Ballen gepresst sind, desto stabiler sind sie für die Lagerung im Innen- oder Außenbereich. Die optimierten Ballenabmessungen der HSM V-Press 860 plus B garantieren eine bestmögliche LKW-Laderaumausnutzung. Je nach Material können bis zu 54 Ballen in einem 24-Tonnen-Sattelzug transportiert werden.