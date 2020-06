Abfallbehälter senkt Infektionsrisiko durch Fußpedal

Der nur über die Klappe zu öffnende Behälter verhindere zudem Streumüll: Eingeworfener Abfall wie Mundschutzmasken, Einmalhandschuhe oder Pappbecher würden nicht vom Wind erfasst und von Tieren verbreitet.

„Nachdem das öffentliche Leben in Deutschland in den vergangenen Wochen lahmgelegt war, wollen die Länderregierungen in den kommenden Wochen die Ausgangsbeschränkungen weiter lockern. Parks, Promenaden und Strände werden sich wieder mit Leben füllen. Allerdings ist die Gefahr einer zweiten Ansteckungswelle noch lange nicht vorbei. Mr. Fill Abfallbehälter verhindern durch das integrierte Fußpedal, dass sich Nutzer über die Berührung des Griffes untereinander anstecken“, sagt Dr. Alexander Rochlitz, Geschäftsführer des deutschen Vertriebspartners German EcoTec GmbH.

Darüber hinaus zeichne sich Mr. Fill durch weitere Vorteile aus: Das Gerät sei ein intelligenter und solarbetriebener Papierkorb, der eingeworfenen Müll mit einer integrierten Presse auf mindestens ein Fünftel komprimiere und über eine Verwaltungssoftware verfüge. Füllstand und Entleerungen würden sich mobil oder auf dem Desktop überwachen lassen. Energie erhalte die Presse von einem Solarpaneel auf dem Deckel des Behälters. Ein Stromanschluss sei nicht nötig. Der Papierkorb könne entsprechend flexibel im Freien aufgestellt werden.

Im Inneren befinde sich wahlweise ein 120 oder ein 240 Liter-Müllgroßbehälter (MGB, EN 840 1-5-6, RAL-Gütezeichen), der für die Kammschüttung nach DIN zugelassen ist. Neben dem Fußpedal gehörten auch eine GPS-Standortüberwachung und ein integrierter Aschenbecher zum Standardumfang.

Mr. Fill wird in den Niederlanden hergestellt und in Deutschland exklusiv von der German EcoTec GmbH vertrieben.