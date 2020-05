Vecoplan veranstaltet exklusive Live-Präsentation

Vom 27. bis 29. Mai will Vecoplan mit den 360-Grad-Days eine exklusive Live-Präsentation aus dem modernen Technologiezentrum anbieten.

In verschiedenen Themenblöcken sollen die Teilnehmer alles rund um Recycling und Aufbereitungstechnik erfahren. Die genauen Inhalte sollen rechtzeitig bekanntgegeben werden.

Am ersten Tag wollen die Vecoplan-Experten über Lösungen für eine nachhaltige Abfallbehandlung sowie über das wirtschaftliche und flexible Ersatzbrennstoff-Handling informieren. Denn um Kosten für die energieintensive Herstellung von Zement zu senken, nutzen viele Hersteller Ersatzbrennstoffe. Das Material muss nach der Aufbereitung eine bestimmte Homogenität und Korngröße aufweisen. Anschließend will Vecoplan über erfolgreiche Konzepte im Kunststoffrecycling informieren.

Am zweiten Tag stünden moderne Zerkleinerungslösungen für Abfälle auf dem Programm, um aus den unterschiedlichen Fraktionen Wertstoffe, aber auch Gas, Strom, Wärme und Ersatzbrennstoffe zu gewinnen. Anschließend wollen die Vecoplan-Experten über neue Anforderungen und Lösungen für die mechanische Vorbehandlung im Kunststoffrecycling informieren. Wie eine effiziente Zerkleinerung in der Praxis aussehen kann und welche Lösungen Vecoplan bietet, sollen die Experten am dritten Tag live demonstrieren.

An den ersten beiden Tagen finden vormittags jeweils die deutschsprachigen, nachmittags die englischsprachigen Präsentationen statt. Die Anmeldung sowie nähere Informationen können Interessenten hier finden