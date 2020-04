Twitch mit geringem Magnesiumgehalt aus Zorba gewinnen

Die USA beispielsweise erzeugen jährlich schätzungsweise 4 Millionen Tonnen Zorba, das typischerweise zwischen 2% und 4% Magnesium enthält. Historisch gesehen haben die Recycler den Großteil dieses Materials nach China exportiert. Mit den Änderungen der chinesischen Importpolitik, die eine gesteigerte Reinheit des Schrotts fordert, und auf Grund von Änderungen von Handelszöllen kam es in den letzten Jahren allerdings zu erheblichen Exportbehinderungen, die auch die Verwendung und den Handel von Zorba beeinträchtigen.

Diese begrenzten Exportmöglichkeiten haben letztendlich zu einem Überschuss an Zorba-Schrottfraktionen in den USA – und teilweise auch in Europa – und zu einem wachsenden Bedarf diesen Materials auf dem heimischen Markt geführt, der jedoch nur mit solchen Materialien bedient werden kann, die eine ofentaugliche Form und Reinheit aufweisen. Dazu gehört unter anderem die Voraussetzung, dass der Magnesiumanteil in Aluminiumfraktionen, gewonnen aus Zorba, weit unter 0,5% Gewichtsprozent liegt. Diese war bis dato eine Herausforderung für Schrottverarbeiter auf US-Inlandsmärkten, aber auch in weiten Teilen Europas, in denen ein minimaler Gesamtgehalt von Magnesium in Produkten wir Twitch an zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Bisher war eine zweistufige Schwimm-Sink Sortierung die einzige Möglichkeit, die NE-Metallfraktionen des Wirbelstromscheiders von Verunreinigungen wie Magnesium zu trennen. Dabei wird der Großteil der Schwermetalle aus dem Schredderschrott abgetrennt, während das Magnesium, hohler oder sehr leichter Aluminiumschrott und die hochdichten Kunststoffe in einer zusätzlichen Medienstufe ausgeschwemmt werden. Wenngleich diese Verfahren funktionieren, so erweisen sich Schwimm-Sink Sortierprozesse als schwierig zu handhaben, erfordern einen großen Platzbedarf und können weiterhin relativ instabil und teuer sein, da die Betriebskosten pro Tonne relativ hoch sind.

Das neue Upgrade von Tomra’s X-Tract-Maschinen zur Trennung von Aluminium und Magnesium kommt dem entgegen und bietet eine Alternative zur Schwimm-Sink-Trennung. Die neue Konfiguration der in der X-Tract-Maschine angewendeten XRT-Technologie ermöglicht es, Materialien unterschiedlicher Dichte zu sortieren und auch Magnesium und Aluminium zu trennen. Das Endprodukt sind ofenfreie Produkte, einschließlich Twitch mit niedrigem Magnesiumgehalt, über das komplette Größenspektrum von 5-120 mm.

Die Trennung in solchen Größenspektren war mit Schwimm-Sink-Trennverfahren nicht realisierbar. Selbst sensorgestütze Sortiertechnologien konnten die gewünschte Reinheit nicht erzielen, da Magnesium in der Dichte sehr ähnlich zum Aluminium ist und eine Differenzierung mit herkömmlicher Technologie kaum möglich war.