Schrott24 bietet individualisierbare Partner-Webshops an

Mittelständische Händler und Recycler könnten so ohne großes Investment und Risiko ihre Online-Reichweite erhöhen und Ankäufe bis zu einer Größenordnung von 5.000 Euro automatisiert abwickeln. Transaktionsabhängige Kosten würden nicht anfallen. Die regionalen Altmetallpreise würden in den Online-Shops veröffentlicht und ständig aktualisiert.

Der Schritt zu einer eigenen Online-Präsenz stelle in der Altmetall- und Recyclingbranche nach wie vor eine Hürde dar. Denn Online-Shops für Altmetallhandel hätten spezifische Anforderungen (etwa hinsichtlich der Preisaktualität), die mit üblichen Standardsystemen nicht ohne Weiteres zu realisieren seien. Die Partner-Webshops von Schrott24 seien speziell auf die Bedürfnisse von Altmetallhändlern und Recyclern zugeschnitten.

Die Einrichtung und der Betrieb eines Schrott24-Partner-Webshops seien mit geringem zeitlichen und finanziellen Aufwand möglich. Programmierkenntnisse oder spezielles technisches Know-how seien nicht erforderlich. Technisch handele es sich bei den Partner- Webshops um sogenannte White-Label-Shops: Händler würden die Möglichkeit erhalten, den Webshop in ihrem eigenen Markenauftritt zu gestalten. Der Webshop lasse sich in eine bestehende Website integrieren oder auch auf einer neuen URL. Lieferanten könnten in den Partner-Webshops jederzeit den tagesaktuellen Ankaufspreis der Materialien einsehen sowie die Transportart auswählen. Transaktionen bis ca. 5.000 Euro Umsatz könnten auf diese Weise automatisiert abgewickelt werden. In den monatlichen Lizenzkosten sind laut Schrott24 sowohl der technische Support als auch künftige Updates und Weiterentwicklungen durch Schrott24 enthalten.