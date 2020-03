Entsorgungsmanagement mit Digitalisierung

Eine intelligente Business Process Management Suite (iBPMS), wie das Elektronische Abfallinformations- und Abwicklungs-System (kurz ELIAS) stelltesämtliche Informationen übersichtlich zur Verfügung. Von der Anmeldung, über rechtliche Rahmenbedingungen und Dokumentation bis zur Auftragsverwaltung führte die Softwareumgebung sämtliche Teilprozesse stringent zusammen.

Das von Axon Ivy und Currenta in enger Kooperation entwickelte ELIAS sei maßgeschneidert für die Anforderungen beim Entsorgungsmanagement und passe sich der jeweiligen Nutzerrolle an. Egal, ob ein Kunde Abfall anmelde, ein Mitarbeiter bei Currenta die Abholung koordiniere oder ein Lastwagenfahrer die Ladung per App ins System einpflege: Die Umgebung sei stets auf die Anforderungen des jeweiligen Nutzers zugeschnitten und intuitiv gestaltet. Das spare Zeit, beugte Informationsüberflutung vor und senke die Fehleranfälligkeit für den Gesamtprozess.

Elias biete alle Funktionen, die Entsorger, deren Kunden und die entsprechenden Aufsichtsbehörden brauchen. Um einen nahtlosen Ablauf von der Anmeldung bis zur Ablieferung sicherzustellen, existierten zahlreiche Schnittstellen für die Integration in Systeme gängiger Drittanbieter wie Microsoft oder SAP.

Die Plattform unterstütze neben bedarfsweise erstell- und editierbaren Dokumenten auch abfallrechtskonforme digitale Signaturen. Ebenso digital erfolge die Rechnungslegung. Selbst wenn mehrere Unternehmen am Entsorgungsprozess beteiligt sind, sei es mit der Software ein Leichtes, komplexe Mandantenstrukturen zu navigieren.