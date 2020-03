9. Internationaler Alttextiltag auf 2021 verschoben

„Auch wenn uns die Absage schmerzt, sehen wir die absolute Notwendigkeit und Verpflichtung zum Schutz unserer Mitglieder, Geschäftspartner und Angestellten, unseren Beitrag dazu zu leisten, eine rasante Ausbreitung des Virus nach Kräften zu vermeiden“, begründete der Fachverbandsvorsitzende Martin Wittmann die Absage des Branchenevents, das vom 26.-27.05. 2020 in Amsterdam vorgesehen war.

Die Überlegung, die Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt noch in diesem Jahr zu verschieben, gleiche einem Blick in die Glaskugel und mache keinen Sinn, daher werde die Veranstaltung auf Mai 2021 verschoben. Der genaue Termin werde zu gegebener Zeit rechtzeitig bekannt gegeben, so der bvse.