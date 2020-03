Arjes fordert Wettbewerber heraus

In einem direkten Vergleich sollen der Impaktor von Arjes und ein von Komplet entwickelter Zerkleinerer, den Arjes für eine Kopie des Impaktors hält, ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.

Man habe den Wettbewerber zu einem Wettkampf herausgefordert, bei dem auf neutralem Boden beide Maschinen gegeneinander antreten sollen. „Wir möchten herausfinden, welche Leistung die Maschinen beim Einsatz unterschiedlicher Materialien bringen und dies von einem neutralen Gutachter bewerten lassen“, erklärt das Unternehmen. Der Verlierer des Wettbewerbs soll 100.000 Euro an eine wohltätige Organisation seiner Wahl spenden. Wie Arjes weiter mitteilt, habe man sich bereits am 14. Februar an Komplet gewendet, bisher aber keine Antwort erhalten.