bvse sagt 23. Internationalen Altpapiertag ab

In enger Abstimmung mit dem bvse-Präsidium und dem bvse-Fachverbandsvorstand Papierrecycling ist entschieden worden, den 23. Internationalen Altpapiertag, der am 19. März in Düsseldorf stattfinden sollte, abzusagen.

Diese Entscheidung sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen. Die Risiken der noch nicht kontrollierten Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland und Europa und die damit verbundenen Reisebeschränkungen hätten den bvse jedoch zu diesem Schritt veranlasst.

In einem Schreiben an die Teilnehmer des Altpapiertages werde zudem darauf verwiesen, dass der Tagungsort in Nordrhein-Westfalen liegt, dem aktuell am meisten betroffenen Bundesland in Deutschland.

„Diese Absage schmerzt uns außerordentlich. Es steckt viel Herzblut in der gesamten Konzeption und Vorbereitung und die wirtschaftlichen negativen Auswirkungen auf den Verband sind immens. Der bvse ist und bleibt jedoch ein verantwortungsvoller Partner. Die Gesundheit aller Teilnehmer, der Redner und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität. Diese Epidemie stellt für jeden von uns einen Lernprozess dar. Wir vertrauen darauf und bitten Sie, unter den gegebenen Umständen Verständnis aufbringen für unsere Entscheidung. Lassen Sie uns aber auch gemeinsam nach vorne schauen: Der 24. Internationale Altpapiertag findet statt am Mittwoch, 21. April 2021, in Düsseldorf“, betonen bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock und Geschäftsführer Thomas Braun abschließend.