Tagung zu Ressourcen in Städten und Regionen

Der Hochschulverbund INUAS (International Network of Universities of Applied Sciences) veranstaltet seit 2019 eine internationale Konferenzreihe zum Thema „Urbane Transformationen: Wohnen, Ressourcen, öffentliche Räume“. Der Zusammenschluss der Hochschule München (HM), des FH Campus Wien und der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) will damit ein Podium für die Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen und Entwicklungsperspektiven für Metropolregionen schaffen.

Die zweite internationale Tagung dieser Konferenzreihe findet im September 2020 an der HM statt. Sie widmet sich dem Thema Ressourcen, das in den vier Sektionen Zeit, Raum, Energie und Material technische, ökologische, politische und soziale Schwerpunkte behandelt wird.

Call for Papers – Einreichungsfrist verlängert

Der „Call for Papers, Projects and Interventions“ richtet sich an Forschende, Absolventen und Studierende unterschiedlicher Disziplinen sowie an Akteure und Initiativen in angewandten Arbeitsfeldern, die sich mit dem Thema Ressourcen in wachsenden Regionen und Städten auseinandersetzen. Gewünscht sind Einreichungen, die mit ihrer Expertise einen Beitrag zur Analyse und nachhaltigen Entwicklung dieser leisten wollen. Im Rahmen der Tagung präsentieren ausgewählte Einreichende ihre Beiträge in Konferenz-Panels, Postersessions oder urbanen Exkursionen und Interventionen.

Alle Beiträge werden von einem wissenschaftlichen Komitee und assoziierten Experten peer reviewed. Die von der Jury angenommenen Beiträge werden im Book of Abstracts der Tagung veröffentlicht. Für ausgewählte, bei der Tagung präsentierte und als besonders publikationswürdig erachtete Beiträge setzt sich die Jury für weiterführende, facheinschlägige und kostenfreie Publikationsmöglichkeiten ein.

Die Frist für die Einreichung der Beiträge ist bis zum 29. Februar 2020 verlängert worden. Es wird gebeten, Abstracts ausschließlich auf der Plattform einzureichen.

Nähere Informationen zur Tagung gibt es auf der Website des INUAS-Netzwerks. Dort soll auch Ende April bis Anfang Mai das Programm der Tagung veröffentlicht werden.