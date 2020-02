Neues Rücknahmesystem in Warschau

Leergut in Recycling-Automaten werfen, Punkte per Smartphone-App sammeln und diese in Kinos, Kaffeehäusern oder Supermärkten für Rabatte einlösen – das ist seit Mitte Januar 2020 in Warschau möglich.

Hinter dem Projekt stehen die Unternehmen EcoTech System, AMB Software und Coca-Cola.

Das Start-up EcoTech System aus Krakau hat in Kooperation mit dem deutsch-polnischen IT-Unternehmen AMB Software Automaten in Warschau aufgestellt, die PET- und Glasflaschen sowie Aluminiumdosen aufnehmen sollen. Da es in Polen kein gesetzliches Pfandsystem gibt, sollen die Stadtbewohner mit Hilfe eines Belohnungssystems zur Trennung von Leergut animieren werden.

Um das System nutzen zu können, müssen die Kunden eine spezielle mit der IoT Recycling- Platform verbundene App installieren. Nach Entsorgung des Leerguts müssen sie einen vom Gerät angezeigten Code einscannen und erhalten dafür ECO-Punkte. Mit diesen Punkten gibt es laut Unternehmen derzeit unter anderem Rabatte für den öffentlichen Nahverkehr oder für Kaffee in bestimmten Kaffeehäusern, oder auch Kino-Tickets.

Das Leergut werde von der Maschine registriert und alle relevanten Daten würden online an EcoTechs zentrale Systemplattform gesendet. So beispielsweise auch die Menge an gesammelten Rohstoffen, das geschätzte Gewicht der einzelnen Mengeneinheiten, die Anzahl der App-Nutzer und die Menge an gesammelten ECO-Punkten durch die jeweiligen Nutzer.