Textilabfälle: Italien am wenigsten nachhaltig?

Verglichen wurden dabi die Gesamtmenge an Textilabfällen, die Pro-Kopf-Ausgaben für neue Kleidung, der Anteil der Bekleidungsindustrie am Bruttoinlandsprodukt und die Gesamtmenge an exportierten Alttextilien. Demnach schneidet Italien am schlechtesten ab, gefolgt von Portugal und Österreich. Deutschland landet auf dem siebten Platz.

Problematisch sind allerdings die Berechnungsmethoden, die für jedes Land statt der tatsächlichen Zahlen nur statistisch berechnete Durchschnittswerte für Recycling, Deponierung und Verbrennung verwendet. Auch die Interpretation des Exports als besonders nachhaltig ist fragwürdig. Mehr zu der Untersuchung lesen Sie in der kommenden Ausgabe des RECYCLING magazins.