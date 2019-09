Stahlwerke Bochum präsentiert sich auf BDSV-Jahrestagung

Als außerordentliches BDSV-Mitglied unterstütz SWB den Verband dabei auch wieder als Sponsor der Jahrestagung.

Die im Schrott- und Metallrecycling eingesetzten Shredder, Zerdiratoren und Scheren unterliegen höchstem Verschleiß. Mit einer anwendungsbezogenen Werkstoffauswahl bieten von SWB gegossene hochverschleißfeste Werkzeuge und Komponenten den jeweils optimalen Verschleißschutz und erhöhen damit die Wirtschaftlichkeit der mit ihnen ausgestatteten Maschinen und Anlagen. Das SWB-Team berät die Teilnehmer/-innen des Branchentreffs, wie diese ihren Verschleißteileinsatz mit SWB-Produkten optimieren und individuell auf ihre jeweiligen Maschinen und Anlagen abstimmen können.

Die Kombination der kontinuierlichen Weiterentwicklung ihrer in Bochum hergestellten Gussteile mit einer partnerschaftlichen, erfolgreichen und dauerhaften Zusammenarbeit mit ihren Kunden ermöglicht es SWB, bestmögliche Verschleißschutzlösungen und Anwendungsempfehlungen zu entwickeln.

SWB-Produkte werden in über 50 Ländern auf der ganzen Welt in Aufbereitungsanlagen im Metall- und Schrottrecycling, beim Recycling von Baurestmassen sowie in der Mineralaufbereitung überall dort eingesetzt, wo der Verschleiß am größten ist. SWB setzt auf eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktion und bietet ihren Kunden seit jeher die Möglichkeit zur Rückgabe der verschlissenen Schlagwerkzeuge und Auskleidungen mit einer dem Materialwert angemessenen Vergütung.