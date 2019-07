Lindner auf der RecyclingAktiv

Auf der RecyclingAKTIV 2019 in Karlsruhe will Lindner Lösungen in den Bereichen Altholz- und Leichtschrottrecycling vorstellen.

Maximale Flexibilität bei hohem Spezialisierungsgrad sei das Grundrezept für die Lindner Zweiwellen-Shredder der Serien Urraco und Miura. „Unsere Kunden benötigen Lösungen, die speziell auf das Anwendungsgebiet abgestimmte Resultate in Bezug auf Korngrößen, Feinanteil und Durchsatz bringen. In den letzten Jahren haben wir uns besonders der Optimierung des Hydrauliksystems, der Steuerungssoftware und dem Ausbau des Wellensortiments gewidmet. Dadurch können wir die Zerkleinerer ideal für die jeweiligen Anforderungen konfigurieren und erreichen beispielsweise in der Altholzaufbereitung die genau nach ISO 17225-1 spezifizierte Fertigfraktionen P100 bzw. mit nachgeschaltetem Sternsieb sogar P63 mit einem Feinanteil von jeweils unter 5 %. Ändern wir die Konfiguration, können wir die gleiche bewährte Grundmaschine aber auch zur Volumensreduktion bei Leichtschrott einsetzen. Dabei sorgt die gemeinsam mit Bosch-Rexroth entwickelte Mobilhydraulik für einen stets idealen Betriebspunkt der Maschine und spart so bis zu 30 % Treibstoff im Verhältnis zu konventionellen Lösungen. Genau das möchten wir auf der diesjährigen RecyclingAKTIV in Karlsruhe zeigen“, so Thomas Huber, Produktmanager bei Lindner-Recyclingtech.

Die mobile Kombination aus dem Zerkleinerer Urraco 75 DK mit sparsamen Stufe-5-Dieselmotoren und dem Sternsieb Zeta Star 75 F2 DK ermögliche die Produktion von sauberem P63-Endkorn bei einem Durchsatz von bis zu 25 Tonnen pro Stunde. Die ideale Abstimmung von Shredder und Sieb verbinde die Komponenten zu einer Systemlösung und garantiert dabei ideales Korn ohne aufwändiges Absieben der dritten Fraktion.

Mit der variablen Sterndrehzahl und dem hydraulisch neigbaren Siebdeck könne die Anlage per Knopfdruck an variierende Inputqualitäten angepasst werden, um ständig ein präzises und klassifizierbares Endkorn zu erzielen. Zusätzlich sorge das hydraulische Verstellen des Rückförderbands für minimalen Manipulationsaufwand. Alternativ könne damit auch das Überkorn aus dem ersten Zerkleinerungsvorgang als zweite Fertigfraktion abgeschieden werden.

In der Aufbereitung von Leichtschrott wie Alteisen, Blech, Aluminium oder Elektronikschrott stehe vor allem die Qualität der Zerkleinerungseinheit im Fokus. Metalle sind besonders widerstandsfähig und abrasiv. Hier sorgten die speziell für diesen Anwendungsbereich optimierten Hackboxen und hochwertig gepanzerte Werkzeugwellen in Kombination mit der robusten Antriebseinheit für lange Standzeiten und damit maximale Produktivität. Bei einer, für nachfolgende Sortierprozesse optimalen Korngröße von 90 % < 300 mm erreichr die Urraco 95 DK einen Durchsatz von bis zu 40 Tonnen pro Stunde.

Die Lindner-Maschinen sind auf den beiden Aktionsflächen Holz & Biomasse sowie Schrott & Metall und im Freigelände auf Stand F124 zu sehen.