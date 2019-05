Intelligentes Abfallmanagement

Auf der Fachpack 2019 in Nürnberg präsentiert Austropressen alle Neuheiten und das Spektrum an Lösungen für die Verpackungsindustrie.

Am Austropressen-Stand werden vom 24. bis 26. September 2019 Entwicklungen und Erfahrungswerte speziell für den Verpackungsbereich präsentiert. Darunter zum Beispiel die neu entwickelte, robuste vertikale Ballenpresse APV easyline in niedriger Bauweise. Sie funktioniert Hertellerangaben zufolge nach dem Prinzip Plug and play. Eine Montage sei nicht erforderlich. Die Maschine biete einen schnellen Presszyklus, hohen Pressdruck, bei deutlicher Energieeinsparung in der Antriebsleistung. Die horizontalen Ballenpressen seien vielseitig einsetzbar und sollen mühelos Materialien wie Karton, Papier, Kunststoffe, Schaumstoffe, Textilien oder Blechgebinde verdichten.

Praxisbeispiel – Versandzentrum Haldensleben der Otto Group

Die Hermes Fulfilment GmbH betreibt in Haldensleben (Sachsen-Anhalt, Deutschland) das zentrale Auslieferungslager für Handelsgesellschaften der Otto Group. Das Versandzentrum wird seit 2010 stetig erweitert, denn für einen reibungslosen und schnellen Ablauf müssen die Kapazitäten ständig erhöht werden, heißt es im Anwenderbericht. Die erste Austropressen Kanalballenpresse APK-D42 ging 2017 in Betrieb, seit 2018 arbeiten zwei weitere erfolgreich in diesem aktiven Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter sind am Standort Haldensleben beschäftigt und täglich werden bis zu 300.000 Sendungen auf dem Stammgelände kommissioniert und verladen.

30 Prozent reduzierter Energieverbrauch und minimale Schallemission

Die Austropressen-Anlagen überzeugen, so der Hersteller, durch maximale Leistungseffizienz bei minimalem Energieverbrauch. Alle drei Maschinen seien mit einem 30-kW-Aggregat mit Frequenzumrichter ausgerüstet. Durch Frequenzumrichter, Antriebsstopp und optimierte Hydraulikausrüstung konnte der gesamte Energieverbrauch um rund 30 Prozent reduziert werden. Dieses hohe und gleichsam wirtschaftliche Leistungspotenzial lasse sich auch mit minimalen Schallemissionswerten realisieren. Verantwortlich dafür zeichnen eine spezielle Flüsterpumpe sowie spezifische Installationsmaßnahmen.