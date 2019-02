eBay: Refurbished boomt

Der Handel mit generalüberholten Produkten gewinnt nicht zuletzt durch ein steigendes Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung. Das zeigt eine aktuelle Datenauswertung des Online-Marktplatzes eBay. Demnach hat sich die Gesamtzahl der von den eBay-Händlern angebotenen Artikel im so genannten Produktzustand „Refurbished“, also generalüberholt, seit 2013 mit knapp 80 Prozent fast verdoppelt.

Die Kategorie Elektronik macht dabei mit 54 Prozent den größten Anteil aller angebotenen Refurbished-Artikel aus. Dahinter folgen die Kategorien Auto- & Motorrad-Teile mit 35 Prozent sowie Business & Industrie mit 7,5 Prozent und Haus & Garten mit 3,5 Prozent. Die beiden letztgenannten Kategorien wuchsen im Vergleich zu 2013 mit einem Plus von 219 Prozent (Business & Industrie) und einem Plus von 115 Prozent (Haus & Garten) hingegen am stärksten. Auch die Zahl der eBay-Händler, die generalüberholte Artikel anbieten, ist seit 2013 um 43 Prozent gestiegen.

Auch für viele Konsumenten spielt das Thema Nachhaltigkeit in ihrem Alltag eine zunehmend wichtiger werdende Rolle. Zu diesem Ergebnis kommt eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage von Civey im Auftrag von eBay. So sagten 80 Prozent der Befragten, dass sie sich in der Vergangenheit schon einmal bewusst mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander gesetzt haben. Für 70 Prozent ist das Thema Nachhaltigkeit in ihrem alltäglichen Leben sehr wichtig oder eher wichtig und 56 Prozent gaben an, dass der Kauf von gebrauchten Produkten Ausdruck einer nachhaltigen Lebensweise sei. Auf die Frage, wo sie gebrauchte Produkte erwerben, gaben 41 Prozent an, dies über Online-Anbieter wie eBay zu tun. 12 Prozent der Befragten nannten Flohmärkte und 8 Prozent den stationären Einzelhandel.