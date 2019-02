Resourcify: Update für Behältertausch-App Mein Recycling

Im Mittelpunkt der Aktualisierung stehe mit einem einfacheren Zugriff auf Funktionen und dem optimierten Design eine noch bessere Benutzerfreundlichkeit. Anwender sollen die App damit im Arbeitsalltag noch leichter bedienen können. Entsorgungsunternehmen hätten zudem die Möglichkeit, ihre eigene Marke noch stärker in die App zu integrieren und damit die Kundenbindung zu erhöhen. Für die neue Version hätten die Usability-Experten des Hamburger Technologieunternehmens das Feedback von hunderten Nutzern ausgewertet und in die Weiterentwicklung einfließen lassen.

In der neuen Version 3.0 sei die gesamte App neu gestaltet worden, damit sich die Nutzer in der Mein Recycling App ihres Entsorgers schneller zurecht finden und die Abfälle ihrer Unternehmen noch besser umweltfreundlich verwalten können. Das Update mache es noch einfacher, neue Container zu bestellen: das vergrößerte Plus auf dem Home-Screen führe direkt in den Containershop des Entsorgers in der App. Der aktuelle Stand der Abholungs-Aufträge werde übersichtlicher dargestellt und Nutzer könnten bei Bedarf einen Account mit ihren Kollegen teilen. Zusätzlich seienAbfallerzeuger bei eventuellen Fragen per Klick auf einen Button direkt telefonisch mit ihrem Entsorger verbunden.

„Unser persönliches Serviceangebot ermöglicht eine besondere Nähe zu den Wünschen und dem Arbeitsalltag unserer Anwender“, sagt Alina Gades, User Experience Designerin bei Resourcify. „Für die Entwicklung der App haben wir uns für umfangreiches Research, intensive Befragungen und innovative Testings von diversen Nutzergruppen Zeit genommen. Das Resultat ist ein Nutzererlebnis, das sowohl Abfallerzeuger als auch Entsorger begeistert und die Abfallwirtschaft revolutioniert.“

Die neue Nutzeroberfläche erhöhe dabei nicht nur die Anwenderfreundlichkeit. Entsorgungsunternehmen könnten mit dem neuen Design jetzt ihre eigene Marke noch besser in der App präsentieren und die Anwendung als ihr Alleinstellungsmerkmal gegenüber ihren Kunden herausstellen.