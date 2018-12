BGR: Ausgaben für Importe um 19 Prozent gestiegen

Vorheriger Artikel

Im November sank der HWWI-Rohstoffpreisindex im Vergleich zum Oktober kräftig, nachdem er in den beiden Vormonaten gestiegen war. Der HWWI-Gesamtindex fiel um 12,6 % (in Euro: -11,7 %) und notiert damit bei 124,7 Punkten (in Euro: 121,7 Punkten). Damit liegt der Gesamtindex um 7,1 % (in Euro: + 10,5 %) höher als vor einem Jahr.