Hessen: Menge der Haushaltsabfälle bleibt 2017 stabil

Im Jahr 2017 fielen in Hessen 2,9 Millionen Tonnen Abfälle aus privaten Haushalten an. Wie das Hessische Statistische Landesamt mitteile, sei damit die Abfallmenge gegenüber dem Vorjahr damit weitgehend unverändert (plus 0,1 Prozent).