Generationenwechsel bei Heinz Bergmann

Bergmann Junior, 46, sei dem Unternehmen bereits von Anfang seiner beruflichen Laufbahn an in vielen Funktionen verbunden. Die neue Doppelspitze schließe ebenfalls den Enkel Christian Janssen, 29, ein. Janssen bringe unter anderem ein Studium im Dienstleistungs-Management an der niedersächsischen Universität Vechta ein.

Beide neuen Geschäftsführer betonen, dass „das Ohr zum Markt“ in Zukunft noch offener gehalten werdw. Man wolle Anregungen und Nachfragen verstärkt aufnehmen, Produkte anpassen oder neu entwickeln, die Chancen weiterhin nutzen. „Für die Übernahme der Verantwortung sind wir unserem Vater und Großvater dankbar“, betonen Heinz Bergmann junior und Christian Janssen gemeinsam, „wir werden weiterhin auf robuste und solide Maschinen für die Abfallwirtschaft setzen, die zudem in Fragen von Service und Wartungsfreundlichkeit überzeugende Antworten liefern.“