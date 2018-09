Waste-to-Energy-Branche boomt weiter

Das Geschäftsklima in der Waste-to-Energy-Branche (WtE-Branche) ist so gut wie nie seit Beginn der Erhebung für das WtE Branchenbarometer in 2012. Die Umfrage wird jährlich vom ecoprog mit Unterstützung des Betreiberverbandes CEWEP durchgeführt.

Das Geschäftsklima in der Waste-to-Energy-Branche (WtE-Branche) bleibt sehr gut. Bei den Anlagenbetreibern hat es sich, ausgehend von einem hohen Niveau im vergangenen Jahr, noch einmal verbessert. Und auch die WtE-Industrie beurteilt ihr Geschäftsklima inzwischen als sehr positiv.

Das Geschäftsklima der Betreiber von WtE-Anlagen ist im Vergleich zum Vorjahr noch einmal leicht, auf gut 50 Punkte, gestiegen. Die aktuelle Geschäftslage bleibt weiterhin auf einem sehr hohem Niveau. Über 70 % der WtE-Betreiber beurteilen ihre Geschäftslage als gut, nur 1 % als schlecht. Im Vergleich zum Vorjahr sogar noch einmal deutlich gestiegen sind die Geschäftserwartungen, die zweite Basis des Geschäftsklimas. Rund ein Drittel der Betreiber glaubt an einen noch positiveren Geschäftsverlauf in den kommenden 12 Monaten.

Die WtE-Industrie beurteilt vor allem ihre aktuelle Geschäftslage deutlich besser als noch vor einem Jahr. Fast die Hälfte der Technologieanbieter, Ingenieure und Zulieferer bezeichnet ihre gegenwärtige Geschäftslage als gut – im Vorjahr waren es weniger als ein Drittel. Für mehr als die Hälfte der Unternehmen hat sich die Auftragslage in den vergangenen Monaten verbessert, von einer schlechteren Situation berichtet niemand. Die Geschäftserwartungen werden etwa je zur Hälfte als gleichbleibend oder günstiger beurteilt.

Das WtE Branchenbarometer 2018 erhebt das aktuelle Geschäftsklima in der WtE-Branche nach einer vom ifo Institut entwickelten Systematik. Zusätzlich wurden Fragen zu aktuellen Entwicklungen untersucht. So wurden die Betreiber thermischer Abfallanlagen unter anderem zur Wärmenutzung und zu den Auswirkungen der Importbeschränkung für Abfälle in China befragt. Die Technologieanbieter machten zusätzlich Angaben zur Einschätzung der verschiedenen Marktregionen weltweit sowie zum Modernisierungsbedarf von WtE-Anlagen in Europa.