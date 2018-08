Investitionen für die Abfallbeseitigung auf dem Höchststand

Nächster Artikel

Im Juli stieg der HWWI-Rohstoffpreisindex von 134,6 Punkten (in Euro: +127,8 Punkte) auf 134,7 Punkte (in Euro: 127,9 Punkte). Gegenüber dem Vormonat betrug die Steigerung lediglich 0,1 % (in Euro: ±0,0).