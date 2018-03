Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2018

Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen besonders erfolgreich ökologische und soziale Herausforderungen annehmen und Nachhaltigkeit als wirtschaftliche Chance nutzen, können sich auch in diesem Jahr für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bewerben.

Gesucht sind herausragende Leistungen, die den Wandel hin zu nachhaltigem Leben und Wirtschaften in Deutschland in besonderer Weise voranbringen. Als bedeutendste Auszeichnung dieser Art in Europa würdigt der Deutsche Nachhaltigkeitspreis mutige Akteure und Ideen mit Vorbildfunktion. Mit dem Preis fördert die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e. V. seit 2008 jährlich gemeinsam mit der Bundesregierung, Wirtschaftsverbänden und weiteren Partnern aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit.

Bewerbungen werden noch bis zum 27. April 2018 von der Geschäftsstelle des Deutschen Nachhaltigkeitspreises entgegengenommen. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstages am 6. und 7. Dezember 2018 in Düsseldorf statt. Der Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV) unterstützt auch im Jahr 2018 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis als institutioneller Partner.