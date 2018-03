Andritz-Gruppe: solide Geschäftsentwicklung in 2017

Vorheriger Artikel

Der Umweltdienstleister geht in den Kategorien „Best Recycled Plastic Packaging Product“ und „Plastics Recycling Ambassador of the Year“ ins Rennen um eine der Auszeichnungen bei den internationalen Plastics Recycling Awards Europe 2018. Abgestimmt hatte eine siebenköpfige Jury, bestehend aus Vertretern aus Politik und Wirtschaft.