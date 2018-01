VDM: Neue Führung des Arbeitsausschusses Strategische Sondermetalle/Ferrolegierungen

Der 39jährige ist seit 2013 Hauptverantwortlicher für das Asiengeschäft der Grondmet GmbH & Co. KG aus Düsseldorf. Zuständig ist er dort schwerpunktmäßig für den Handel mit Wolfram, Mangan, Vanadium, Molybdän, Minor Metals und Seltenen Erden. Zuvor hat er zwischen 2007 und 2009 in einem New Yorker Handelshaus in den Bereichen Metalle, Legierungen und Erze gehandelt. Von 2009 bis 2013 leitete er die Grondmet Niederlassung in Peking. Er übernimmt das Amt von Gunther Maassen, Haines & Maassen Metallhandelsgesellschaft mbH. Sein Stellvertreter im Ausschuss ist Michael Ihlenfeld von F.W. Hempel Metallurgical GmbH in Oberhausen.