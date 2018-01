Remondis übernimmt dänischen Entsorger

Remondis übernimmt die Mehrheitsbeteiligung an M. Larsen Vognmandsfirma A/S.

M. Larsen sei eines der führenden abfallwirtschaftlichen Unternehmen in Dänemark. Die Firma wurde 1947 als Familienbetrieb im Bereich der Logistik gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kopenhagen (Bröndby). M. Larsen betreibe mehrere Standorte auf den Inseln Seeland, Lolland und Falster, sowie der Halbinsel Jütland. Der aktuelle Eigentümer Claus Barslund habe für die zukünftige strategische Entwicklung seines Unternehmens einen starken Partner mit internationaler Erfahrung im Bereich Kreislaufwirtschaft gesucht. Die Unternehmensführung von M. Larsen rund um Herrn Barslund werde dem Unternehmen auch zukünftig im Rahmen der Unternehmensführung erhalten bleiben, um so die Kontinuität der Aktivitäten von M. Larsen sicherzustellen und dessen Weiterentwicklung zu ermöglichen.

„Mit dieser neuen Partnerschaft wollen wir auch zukünftig den vielen dänischen Kunden von M. Larsen exzellente Dienstleistungen anbieten und zukünftig den Zugriff auf das breite Serviceportfolio der Remondis-Gruppe ermöglichen. Als traditionsreiches Familienunternehmen möchten wir unser umfassendes Know-How und die große Vielfalt unserer Dienstleistungen in den Bereichen Wassermanagement, Recycling und Industrieservice einbringen, um so einen Beitrag zur Weiterentwicklung des bereits hohen Standards in der dänischen Kreislaufwirtschaft zu leisten“, Hendrik Vonnegut, Geschäftsführer Remondis International.

Dem Vollzug der Transaktion geht eine Prüfung durch die jeweiligen Kartellämter voraus.