Jahresmitgliederversammlung wählt neue Vorstände bei der EdDE

Die EdDE hat in ihrer Mitgliederversammlung am 7. November 2017 turnusgemäß ihren Vorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt: Als neue Vorstandsmitglieder wurden Christoph Aßmann (Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG) und Rainer Kröger (ALBA Group plc. & Co. KG) in den 10 köpfigen EdDE-Vorstand gewählt.