VKU strukturiert Dienstleistungsangebot neu

„Wir machen unser Angebot für unsere Mitglieder noch attraktiver und breiter“, sagt Katherina Reiche, Hauptgeschäftsführerin des VKU. Gleichzeitig bekommt die Dienstleistungsgesellschaft eine neue Leitung. Nach über sechs erfolgreichen Jahren verändert sich der bisherige Geschäftsführer Dirk Noack. Er wechselt als Sprecher der Geschäftsführung zum Christburg Campus, einem großen Träger von Schulen und Kindertagesstätten in Berlin.

Auf ihn folgt Jarno Wittig, bislang Geschäftsführer der VKU Consult GmbH sowie der Landesgruppe Berlin-Brandenburg. „Die Unternehmen kulturell zusammenzuführen und wirtschaftlich weiterzuentwickeln, ist eine spannende Aufgabe.

Die neue GmbH will weiterhin praxisnahe Konferenz- und Bildungsangebote machen, erster Ansprechpartner beim Vermitteln von Beratungsangeboten bleiben und das etablierte Tagungszentrum VKU Forum in der Mitte Berlins betreiben, heißt es gegenüber der Presse. Neue Akzente werden wir aus dem Geschäftsfeld VKU Innovation ableiten, hier deutlich an Fahrt aufnehmen und neue Produkte generieren“, blickt Wittig voraus.