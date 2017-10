Stimmungshoch in der Waste-to-Energy-Branche

Das Geschäftsklima in der Waste-to-Energy-Branche (WtE-Branche) bleibt gut. Bei den Anlagenbetreibern habe sich nach Angaben von Ecoprog der Boom der vergangenen Jahre gefestigt, und auch die WtE-Industrie zeige nach zuletzt größerem Pessimismus wieder eine leichte Aufwärtstendenz.

Bei den Betreiber von WtE-Anlagen ist die Bewertung des Geschäftsklimas im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen, erreicht aber noch immer einen Spitzenwert, heißt es weiter. Die aktuelle Geschäftslage werde sogar noch leicht positiver bewertet als in der Vergangenheit. 79 Prozent der Anlagenbetreiber betrachten die Auslastung ihrer Anlage als verhältnismäßig hoch, entsprechend betrachten auch 74 Prozent ihre Geschäftslage als gut. Rund ein Drittel der Betreiber berichten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar noch einmal von einer gestiegenen Nachfrage. Nicht ein einziger Betreiber einer WtE-Anlage bezeichnet seine gegenwärtige Geschäftslage als schlecht, hebt Ecoprog hervor.

Im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind hingegen die Geschäftserwartungen. Erwarteten in 2016 noch rund 40 Prozent der Betreiber günstige Geschäftserwartung, so sind es in 2017 noch 22 Prozent. Insgesamt bliebe der Ausblick aber positiv, nur 2 Prozent der Betreiber würden ungünstigere Geschäfte in der Zukunft erwarten, so der Ausblick von Ecoprog.

Aufgehellt hat sich die Stimmung der Anlagenbauer, Ingenieur- und Industrieunternehmen, die in der thermischen Abfallverwertung tätig sind. Anders als im Vorjahr wird die aktuelle Geschäftslage, wenn auch nur knapp, mehrheitlich positiv wahrgenommen. Auch den gegenwärtigen Auftragsbestand beurteilt eine – relative und abermals knappe – Mehrheit als ausreichend oder sogar verhältnismäßig hoch. Immerhin knapp ein Drittel der Befragten berichtet von einer gestiegenen Nachfrage in den vergangenen 12 Monaten.

Das WtE-Branchenbarometer 2017 erhebt das aktuelle Geschäftsklima in der WtE-Branche nach einer vom Ifo-Institut entwickelten Systematik. Zusätzlich wurden Fragen zu aktuellen Entwicklungen untersucht. So wurden die Betreiber thermischer Abfallanlagen unter anderem zur Metallverwertung aus Aschen sowie den Auswirkungen der BREF-Novelle befragt. Die Technologieanbieter machten zusätzlich Angaben zur Einschätzung der verschiedenen Marktregionen weltweit.

Durchgeführt wird das WtE Branchenbarometer vom Kölner Beratungsunternehmen Ecoprog GmbH. Der europäische Dachverband der Betreiber thermischer Abfallverwertungsanlagen Cewep (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) unterstützt die Erhebung. Die Umfrage ist als kostenloser Download auf der Webseite von CEWEP erhältlich.