Sennebogen feiert Jubiläum – und vieles mehr

Seit der Gründung durch Erich Sennebogen Senior im Jahr 1952 hat sich viel getan. Mittlerweile beschäftigt das bayerische Unternehmen, das in zweiter Generation von Erich und Walter Sennebogen als Familienunternehmen weitergeführt wird, 1.400 Mitarbeiter weltweit. Neben zwei Werken in Straubing und einem weiteren in Wackersdorf gehören noch ein Stahlbauwerk im ungarischen Balatonfüred zur Gruppe, ein Vertriebs- und Servicenetzwerk von 150 Händlern weltweit sowie Niederlassungen in den USA und in Singapur.

Werkserweiterung

Kaum zehn Jahre nachdem das Werk 2008 im Industriegebiet Hafen in Betrieb gegangen war, wurden die Produktionsflächen umfangreich erweitert. Auf insgesamt 35.000 Quadratmetern entstanden in den vergangenen zwei Jahren Fertigungs- und Lagerflächen sowie eine Produktionshalle mit 6.700 Quadratmetern Fläche. Der Maschinenversand wurde neu strukturiert, Lagerflächen erweitert und Versandabläufe optimiert. Lkws fahren nun zur Verladung direkt unter dem eigens dafür entwickelten Sennebogen-5500-Portal-Raupenkran hindurch. Dieser deckt mit dem verfahrbaren Portal eine Lagerfläche von 10.000 Quadratmetern ab. Bauteile bis 35 Meter Länge bekommen in der neuen Großlackierkabine ihren Schutzlack, und mit großen Flächen für Finish und kundenspezifische Anpassungen (Customizing) wurde in den neuen Hallen Platz geschaffen, um für weiteres Wachstum gerade im Bereich der Großmaschinen gut aufgestellt zu sein. Denn mit dem Bau des neuen Produkts 8400-Balance-Umschlagbagger war eine Werkserweiterung unumgänglich: Der riesige Umschlagbagger hat eine Reichweite von 40 Metern, verfügt über 270 Tonnen Einsatzgewicht und einer Kabine in 20 Metern Höhe – für die großen Bauteile hatte die alte Lackierstraße in der Länge nicht ausgereicht. Mit dieser neuen Maschine für den Hafenumschlag will Sennebogen in neue Märkte vordringen.

Neu: 825 mit Deckenstromzuführung

Der 825, in erster Generation 1996 in der A-Serie eingeführt, ist nun in der aktuellen E-Serie mit Ausrüstungslängen von 12 bis 14 Metern verfügbar. Die Allroundmaschine lässt sich in unterschiedlichen Anwendungsbereichen einsetzen, vom Abfall- und Rohstoffrecycling bis hin zu Sortier- und Verladetätigkeiten im Holzumschlag oder auf dem Schrottplatz. Das Sennebogen-Vario-Tool ermöglicht den Einsatz einer Maschine für unterschiedliche Einsatzzwecke, vorrangig im Schrottumschlag. Dabei lässt sich der Stiel über eine Schnellwechseleinrichtung ohne ein zusätzliches Ablagegestell beliebig wechseln. Kombinationsmöglichkeiten sind beispielsweise der Wechsel zwischen Sortiergreifer-Stiel mit Umlenkmechanismus und einem zweiten Stiel für hängende Greifer oder Magnet. Auch der Betrieb einer Schere über den Anbauadapter ist möglich. Das Vario Tool ermögliche laut Sennebogen den Einsatz einer Maschine in bis zu drei unterschiedlichen Ausrüstungsvarianten. Der Wechsel lässt sich von der Fahrerkabine aus durchführen.

In einem Pilotprojekt wurde ein 825 mit Deckenstromzuführung ausgestattet. Dabei wird das Versorgungskabel über einen Deckenkran bei jeder Bewegung der Maschine mitgeführt. Eine Drehdurchführung am Oberwagen sorgt für die sichere Verbindung. Mit dieser Sonderlösung ist der 825 als Elektromaschine ohne Einschränkung durch begrenzende Kabel flexibel in der Halle unterwegs.

Waste Beetle für das Recycling

Mit einem neuen Umschlagbagger steigt Sennebogen in das Marktsegment Abfallrecycling ein. Sennebogen baut hier eine kleinere Maschine als sonst im Sortiment. Die Maschine zeichne sich laut Marketing Director Michael Ibarth speziell für die Anforderungen im Bereich Waste Management aus, bezüglich des Staubeintrags, aber auch im Hinblick auf die Geschwindigkeit für das Sortieren oder Beladen von Lkws. Die Maschine ist kompakt und lasse sich damit zum einen gut transportieren. Zum anderen könne sie dadurch gut auf engen Plätzen agieren. Der Waste Beetle ist mit der modernen Maxcab-Kabine ausgestattet und verfügt über die neueste Motorentechnologie. Die Maschine ist speziell für den Einsatz in Hallen konzipiert. Dafür ist sie mit leistungsfähigen LED-Scheinwerfern ausgestattet. Zudem blasen die Lüfter in regelmäßigen Abständen aus, um nicht zu verstopfen. Sennebogen tritt damit in Konkurrenz zu den klassischen Erdbaggerumbauten, die oft noch einen größeren Heckschwenkradius haben. Als Prototyp wurde der Waste Beetle bereits auf drei Messen vorgestellt und im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten auf dem Werksgelände vorgeführt.

Update Maxcab-Kabine

Die neue Kabine ist um 70 Millimeter in der Länge gewachsen – was auf den ersten Blick nicht viel erscheint. Doch der Zugewinn an Platz im Innenraum verschafft laut Sennebogen dem Fahrer zusätzlich Platz für eine elektrische Kühlbox und einen Ablagebereich für Dokumente und Ordner hinter dem Fahrersitz. Die Frontscheibe der Kabine wurde mit dem Update bis zur Bodenplatte nach unten gezogen, gerade im Umschlagbagger optimiere das die Sicht nach vorne. Für elektrische und elektronische Geräte befinden sich Ladebuchsen rechts hinter dem Fahrersitz, sodass alle erforderlichen Geräte betriebsbereit gehalten werden.

Weitere Neuheiten und Updates

Der „Pfannenkratzer“ SLC 4000: Das Unternehmen bietet mit einem eigenen Ausbruchgerät für den Stahlwerkseinsatz eine Spezialmaschine aus einer Hand an, um Hochofenschlacke aus der Hochofenpfanne zu entfernen. Im Marktsegment Abbruch wurde mit dem Longfront-Abbruchbagger 870E eine weitere Neuheit präsentiert. Die Maschine verfügt über eine Reichhöhe von 33 Metern respektive bis zu zehn Stockwerken. Weitere Infos zu Neuerungen unter www.sennebogen.com.