Deponieabfälle weiter reduzieren

Seine Funktionen sollen es Materialrückgewinnungsanlagen erlauben, Abfall weiter zu fraktionieren und das Gesamtgewicht für die Deponierung zu reduzieren und damit die Deponierungskosten erheblich zu verringern. Darüber soll der Autosort Laser dabei helfen, zusätzliche Umsätze durch die Rückgewinnung von verkaufsfähigen Produkten zu generieren.

Die Laser-Sortiertechnologie basiert auf Tomras Autosort-Reihe mit einer Kombination an Sensoren, die mehr Materialeigenschaften gleichzeitig an einer Stelle erkennen kann. Im Gegensatz zu anderen Technologien zeichnet sich der Autosort Laser laut Hersteller durch die Trennung von dünnem, dickem oder opakem Glass von Siedlungsabfall aus.

Eines der ersten Unternehmen, das den Autosort Laser einsetzt, ist Remondis. Harry Amann, Betriebsleiter, merkt zu der Installation an: „Wir sind sehr stolz, dass wir den ersten Autosort Laser in unserem Betrieb in Erftstadt installiert haben. Hohe Kosteneinsparungen und großartige Ausgabequalität haben unseren Betriebsprozess vereinfacht. Überflüssig zu erwähnen, dass wir bei diesem Projekt einen schnellen ROI erwarten.”

Der Autosort Laser verfügt laut Tomra über ein unabhängiges System, das im Hintergrund die Sortierstabilität sichert und ermöglicht, dünnes, dickes oder opakes Glas von transparenten Polymeren zu trennen, die heute in ständig zunehmendem Maß verwendet werden. Standardmäßig ist die Autosort-Serie mit der Flying Beam- und Fourline-Technologie für hohe Geschwindigkeit und Präzision ausgestattet. Über Tomras übliche Benutzeroberfläche kann der Bediener auf dem Touchscreen-Display aus einer Vielzahl an Sortierprogrammen wählen, während die kontinuierliche Kalibrierungsfunktion die Überwachung und Optimierung in Echtzeit ermöglicht. Darüber soll der Autosort Laser durch seine kompakte Bauweise und Stellfläche leicht integrierbar sein.